Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 75 milhões nesta quinta-feira (26)

Sorteio do concurso 3.091 será realizado às 21h; apostas podem ser feitas até as 20h

O pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou internet banking (para correntistas da Caixa) ( Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil )

O concurso 3.091 da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 75 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio está previsto para as 21h, em São Paulo.

O valor acumulou após nenhum apostador acertar os seis números no concurso anterior, realizado na terça-feira (24). A transmissão do sorteio será feita ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube. A exibição começa momentos antes da divulgação dos números.

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Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal, incluindo o site e o aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Já os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo.

Os pagamentos das apostas feitas pela internet podem ser realizados via Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas da Caixa. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais.

Quais são as chances de ganhar?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, as probabilidades de ganhar variam conforme a quantidade de números escolhidos. Em uma aposta simples, com seis dezenas e custo de R$ 6, a chance de acertar o prêmio principal é de uma em 50.063.860.