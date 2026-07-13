Lula critica postura da delegação após eliminação do Brasil e brinca com Ancelotti

O presidente Luiz Inácio Lula da Sila (PT) criticou nesta segunda-feira (13) a postura da delegação brasileira após a eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

"Quase não tinha ninguém pra voltar no avião da Seleção, gente. Que vergonha. Vou falar com o Ancelotti. Se ele quiser contratar, contrata esse robô, bate que nem o Haaland e vai fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo", disse Lula, fazendo referência a um robô desenvolvido no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Paulo.

A declaração foi feita durante uma visita do presidente a laboratórios do Instituto, quando Lula comentava sobre um robô desenvolvido por um estudante.

Após a eliminação do Brasil, somente um dos 26 jogadores da Seleção Brasileira voltou no voo fretado oferecido pela CBF. O lateral-direito Danilo, do Flamengo, se juntou a membros do estafe da CBF e da seleção, das áreas de marketing, comunicação e segurança, rumo ao Rio.

Os demais atletas começaram a deixar o hotel The Ridge, em Basking Ridge, Nova Jersey, já na noite de domingo (5), dia da derrota de 2 a 0 para os noruegueses. O técnico Carlo Ancelotti também não voltou ao Rio e viajou para Vancouver, no Canadá, onde tem residência.