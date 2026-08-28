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Brasil

Lito Sousa comemora 4 milhões de inscritos no canal durante internação

Influenciador acompanhou a live feita pela equipe pela televisão do quarto do hospital e celebrou a marca ao lado da esposa, Mila Seidl

O Liberal
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Lito Sousa celebra 4 milhões de inscritos ao lado da esposa (Foto: Reprodução via Uol)

O influenciador Lito Sousa comemorou a marca de quatro milhões de inscritos no canal durante uma live acompanhada do hospital onde está internado. Ele abriu uma transmissão nesta sexta-feira (28) para celebrar o novo número de seguidores. Ele assistiu à live feita por sua equipe pela televisão do quarto do hospital.

A esposa de Lito, Mila Seidl, apareceu ao lado dele e celebrou o momento. "Só boas notícias hoje! Parabéns", disse Mila, na live.

Lito afirmou que o dia já tinha sido marcado por uma notícia positiva, sem detalhar o que era. "Em um dia que a gente recebeu uma notícia maravilhosa, ainda tem quatro milhões de inscritos no canal", afirmou o influenciador, em transmissão ao vivo.

O influenciador também comemorou a trajetória do canal e recebeu aplausos de quem estava no quarto. "Onde a gente chegou, não?", perguntou Lito, em transmissão ao vivo, enquanto as pessoas ao redor batiam palmas.

Lito também é convidado a mandar um beijo e agradecer às pessoas que acompanham o canal. Durante a comemoração, a equipe comenta sobre a trajetória do canal e destaca o crescimento da audiência. Uma integrante afirma que acompanha de perto a trajetória de Lito há cinco anos e fala sobre a atuação de Mila no crescimento do projeto.

 

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