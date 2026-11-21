Jovem denuncia abordagem racista em supermercado no Dia da Consciência Negra

Atriz Giovanna Baldini afirma que foi abordada junto com uma amiga por funcionários de supermercado de São Paulo; imagens de segurança teriam confirmado que nada foi levado

Uma jovem negra denunciou ter sido vítima de uma abordagem que considera racista por funcionários de uma unidade do supermercado Pão de Açúcar, na Vila Buarque, região central de São Paulo. O episódio aconteceu nesta sexta-feira (20), justamente no Dia da Consciência Negra. A denúncia foi feita pela atriz Giovanna Baldini, de 27 anos, em entrevista ao portal Metrópoles.

Segundo Giovanna, ela estava acompanhada de uma amiga parda quando as duas foram acusadas de furtar uma lata de atum do estabelecimento. A atriz relatou que elas haviam entrado no mercado para comprar o produto e uma bebida, mas desistiram da compra e devolveram os itens às prateleiras. Depois de deixarem o local, foram abordadas por dois funcionários na rua.

De acordo com o relato, um dos funcionários teria puxado a bolsa da amiga e exigido que as duas entregassem os produtos que supostamente teriam levado. Giovanna afirmou que os funcionários também exigiram que ela abrisse sua bolsa. Após retornarem ao supermercado e verificarem as câmeras de segurança, teria sido constatado que nenhuma das duas havia levado mercadorias.

A atriz informou que acionou a Polícia Militar e pretende buscar medidas judiciais contra o estabelecimento. Ela também relatou que um cliente que presenciou a situação mencionou um episódio semelhante envolvendo outro consumidor negro na semana anterior. O relato, porém, não teve confirmação independente na reportagem.

Posicionamento das autoridades

Em nota ao Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que a Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Segundo a pasta, os funcionários alegaram ter visto uma mulher guardar uma garrafa de água na bolsa e negaram contato físico ou motivação discriminatória durante a abordagem.