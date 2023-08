Irmãs são suspeitas de furtar mais de R$ 200 mil em óculos de grifes

A prisão preventiva de três irmãs foi decretada pela Justiça de Mato Grosso do Sul, sob a suspeita de terem furtado produtos de grifes em lojas de shoppings pelo Brasil. Consideradas foragidas, Juma Yara, Maria Aparecida e Maria Eduarda usavam disfarces e equipamentos eletrônicos para entrar nos estabelecimentos sem chamar a atenção dos seguranças.

O mandado de prisão foi motivado pela ação das suspeitas nos dias 16 e 17 de junho, em Campo Grande, quando furtaram R$ 211 mil em óculos de marcas famosas e aparelhos de telefone celular em duas lojas localizadas em shoppings da região.

Modus Operandi

Segundo a investigação, o trio tinha um modus operandi: elas visitavam, inicialmente, os centros comerciais para identificar as lojas de grife com portas de fechamento por controle remoto. Em seguida, elas retornavam às lojas próximo do horário de fechamento.

Para não serem notadas pelos agentes de segurança, elas usavam roupas parecidas com uniformes de vendedoras das lojas escolhidas. Quando o funcionário responsável acionava o controle de fechamento, as suspeitas disparavam um sinal que decodificava o sinal da porta.

A Polícia Civil explica que o tal código permitia que as irmãs conseguissem abrir parcialmente a porta para que elas entrassem no estabelecimento, momento este em que elas furtavam os produtos. "A porta que ficou fechada para os seguranças não visualizarem a ação das criminosas se abre novamente e as criminosas deixam o local com as sacolas cheias dos objetos subtraídos", diz.

Furtos em vários estados

Agindo sempre da mesma forma, as três irmãs também teriam praticado furtos em shoppings de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

No último sábado (28), as três foram flagradas pelas câmeras de segurança do Shopping Palladium, em Umuarama, no Paraná. Na ocasião, elas furtaram uma loja de eletrônicos.

*(Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)