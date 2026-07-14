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Inscrições do Fies 2026.2 começam nesta terça-feira (14); veja quem pode participar

Os interessados poderão se candidatar até as 23h59 da próxima sexta-feira (17).

Gabrielle Borges
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O Fies é voltado a candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) (Reproduçã:(Marcello Casal Jr/ Agência Brasil))

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026 começam nesta terça-feira (14). Os interessados poderão se candidatar até as 23h59 da próxima sexta-feira (17), exclusivamente pelo Portal Acesso Único do Ministério da Educação (MEC). Nesta edição, o programa disponibiliza cerca de 44,9 mil vagas para estudantes que desejam financiar a graduação em instituições privadas de ensino superior.

O Fies é voltado a candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e atende estudantes que se enquadrem nos critérios de renda estabelecidos pelo programa. Diferentemente do Programa Universidade para Todos (Prouni), o Fies não concede bolsas de estudo. O benefício funciona como um financiamento das mensalidades, que deverá ser quitado após a conclusão do curso, com parcelas proporcionais à renda do estudante.

Quem pode se inscrever no Fies?

Podem participar da seleção os candidatos que:

  • participaram de qualquer edição do Enem a partir de 2010;
  • obtiveram média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas;
  • tiraram nota acima de zero na redação;
  • possuem renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Durante a inscrição, o candidato deverá informar um e-mail válido, preencher dados pessoais e socioeconômicos, além de escolher até três opções de curso, turno, instituição de ensino e local de oferta, em ordem de preferência.

O Fies permite que estudantes ingressem em faculdades particulares com o pagamento das mensalidades financiado pelo governo federal. Após a conclusão da graduação, o beneficiário inicia o pagamento da dívida conforme sua capacidade financeira, seguindo as regras estabelecidas pelo programa.

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O que é o Fies Social?

Criado para ampliar o acesso ao ensino superior entre estudantes de baixa renda, o Fies Social reserva metade das vagas oferecidas em cada edição do programa.

Nessa modalidade, podem participar candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que tenham renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Dependendo da situação socioeconômica, o estudante poderá obter financiamento de até 100% do valor do curso.

Como é feita a seleção?

Além da nota obtida no Enem, o sistema do Fies segue uma ordem de prioridade para classificar os candidatos. Têm preferência:

  • estudantes que nunca concluíram o ensino superior e nunca foram beneficiados pelo Fies;
  • candidatos que não possuem graduação, mas já utilizaram o financiamento e quitaram integralmente a dívida;
  • pessoas que já concluíram o ensino superior e nunca participaram do programa;
  • graduados que utilizaram o Fies anteriormente e já quitaram o financiamento.

Confira as principais datas da seleção do segundo semestre:

  • Inscrições: de 14 a 17 de julho;
  • Resultado da pré-seleção: 30 de julho;
  • Complementação das inscrições: de 31 de julho a 4 de agosto;
  • Convocação da lista de espera: de 7 de agosto a 14 de setembro.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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