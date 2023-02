Homem é preso por atear fogo na mãe, irmã e cunhado após briga por R$ 10 mil

Um homem foi preso por atear fogo na própria mãe, irmã e no cunhado, em Goianira, Goiás. A Polícia Civil afirmou que o suspeito cometeu o crime após saber que as três vítimas teriam recebido uma quantia em dinheiro.

O caso aconteceu no último dia 20, durante o Carnaval, mas foi divulgado somente nesta segunda-feira (27). O suspeito teria ficado bravo após saber que as vítimas tinham recebido R$ 10 mil do pai dele.

Ao descobrir o ocorrido, o homem deixou a residência e voltou minutos depois com o galão de gasolina, jogando o líquido nos familiares e ateando fogo na sequência. De acordo com o relato de testemunhas, o homem teria comprado o combustível em um posto próximo da residência por volta das 17h.

As três vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Goianira e duas delas foram transferidas ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Duas delas ainda estão internadas em estado gravíssimo. A terceira, mãe do autor, já teve alta médica.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)