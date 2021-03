Homem é preso ao assassinar vizinho deficiente a facadas no olho

Um homem foi preso em flagrante acusado de assassinar o vizinho a facadas com golpes no olho. O crime teria ocorrido em fevereiro desde ano, mas somente nesta sexta-feira (12) a polícia conseguiu capturar o suspeito, em Feira de São Cristóvão, Zona Norte do Rio.

De acordo com os agentes, Francisco Rodrigues Rodrigues de Farias planejava fugir para casa de parentes no Nordeste do país. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária.

Na delegacia, o acusado contou que a motivação do homicídio foi por causa de um desentendimento com o vizinho. Ele entrou no quarto da vítima e desferiu vários golpes de faca no olho e na barriga do rapaz, levando-o à morte.

A polícia da 17ª DP (São Cristóvão) suspeita que houve motivação homofóbica para a execução do crime. Os agentes destacam a frieza do autor do crime, que após cometer o assassinato, voltou para o quarto e dormiu.

Francisco foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária.