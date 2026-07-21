Governo rejeita pedido de R$ 172,9 milhões por estudos da Ferrogrão; edital segue com valor menor

AGU e Ministério dos Transportes consideraram que as revisões feitas pela empresa estavam previstas no contrato e não justificavam pagamento adicional

A Ferrogrão é um projeto de ferrovia que pretende ligar Sinop (MT) a Miritituba (PA) para ampliar o escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste pelos portos do Arco Norte ( Foto: Foto: Agência Brasil )

O Ministério dos Transportes e a AGU (Advocacia-Geral da União) rejeitaram o pedido de reajuste feito pela Estação da Luz Participações (EDLP), autora dos estudos técnicos da Ferrogrão desde 2014 e responsável por comprovar a viabilidade da ferrovia que pretende ligar Sinop (MT) a Miritituba (PA), às margens do rio Tapajós.

O projeto criaria um novo corredor para escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste pelos portos do Arco Norte.

O valor originalmente previsto para pagamento à empresa foi fixado em R$ 33,8 milhões, em 2016. Corrigido pela inflação, o montante chega a R$ 58,2 milhões. A EDLP, porém, cobra R$ 172,9 milhões. A empresa alega custos maiores após mais de uma década de idas e vindas, atualizações, mudanças no escopo do projeto e alterações em leis e normas do setor.

Liberação de edital

Em decisão publicada no início do mês, o secretário nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes, Leonardo Cezar Ribeiro, determinou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) dê andamento ao processo de liberação do edital da ferrovia. O valor considerado para os estudos é de R$ 58,17 milhões.

Com isso, o material poderá ser enviado formalmente ao Tribunal de Contas da União (TCU), para análise da corte e posterior publicação do edital. Uma comissão ainda poderá revisar o tema futuramente, mas, até lá, a modelagem seguirá sem incorporar a cobrança apresentada pela EDLP.

O projeto da Ferrogrão começou a ser estruturado em 2014, por meio de um Procedimento de Manifestação de Interesse. Nesse modelo, empresas privadas elaboram estudos técnicos que podem ser aproveitados pelo governo em futuras concessões. Assim, o ressarcimento é feito pela empresa que vencer a licitação da ferrovia, e não pela União.

A EDLP foi a empresa escolhida para elaborar os estudos de demanda, engenharia, viabilidade econômica, modelagem jurídica e aspectos socioambientais da Ferrogrão dentro desse modelo de contratação.

Projeto paralisado

O projeto ficou paralisado por anos devido a uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal). A corte suspendeu o processo de licenciamento após questionamentos envolvendo o Parque Nacional do Jamanxim, no Pará. Ainda há resistência de organizações ambientais e indígenas, enquanto o governo pretende leiloar o projeto em dezembro deste ano.

Em 2023, o governo retomou o plano e solicitou a atualização dos estudos técnicos. A empresa afirma que esse novo trabalho modificou profundamente o projeto e, por isso, cobra um ressarcimento muito superior ao originalmente aprovado.

O primeiro valor apresentado pela EDLP era de R$ 283,8 milhões. Após discussões com o Ministério dos Transportes, a empresa passou a trabalhar com a cobrança de R$ 172,9 milhões.

A Consultoria Jurídica da pasta analisou o pedido e concluiu que não haveria fundamento jurídico para ampliar o ressarcimento. Segundo a análise, a decisão de 2016 estabeleceu tanto o teto da indenização quanto a forma de atualização monetária pelo IPCA.