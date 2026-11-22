Tempestade deixa cinco mortos e 265 feridos em cidade do RS

Lula reconheceu estado de calamidade em Tupanciretã, atingida por ventos de até 114 km/h. Mais de 7,7 mil casas foram danificadas e milhares de moradores ficaram desalojados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu, neste sábado (21), o estado de calamidade pública em Tupanciretã, no interior do Rio Grande do Sul. O município foi atingido por uma forte tempestade na sexta-feira (20), que deixou cinco mortos e 265 feridos, segundo a Defesa Civil estadual. A medida permite ampliar a assistência à população e agilizar a liberação de recursos para a recuperação da cidade.

O vendaval, que registrou rajadas de até 114 km/h, afetou 20.090 pessoas. Desse total, 19.780 ficaram desalojadas e 40 desabrigadas. Conforme o balanço mais recente da Defesa Civil, divulgado na manhã deste domingo (22), 7.796 residências foram destelhadas. Vinte escolas e um hospital também sofreram danos.

A força dos ventos provocou ainda a queda de cerca de mil árvores e de 5 mil postes ou trechos de fiação, comprometendo a infraestrutura do município.

Governo anuncia ajuda para reconstruir Tupanciretã

O governo federal informou que trabalha em conjunto com a prefeitura e o governo do Rio Grande do Sul para atender os moradores e recuperar as áreas atingidas. As primeiras ações envolvem assistência humanitária, limpeza das ruas, recuperação das casas e reconstrução da infraestrutura danificada.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou que o governo pretende liberar recursos para garantir o atendimento emergencial às famílias.

“Tudo o que for necessário para auxiliar as pessoas, como alimentação, água, material de higiene pessoal, tudo que diz respeito ao rol de ajuda humanitária, a gente vai disponibilizar recurso urgentemente”, declarou.

O prefeito de Tupanciretã, Gustavo Terra (PP), disse ao Jornal Nacional, da TV Globo, que o município ainda precisa de materiais e trabalhadores para avançar na reconstrução.

“Estamos focando na limpeza da cidade e também na reconstrução. Temos muito maquinário de outros municípios nos fortalecendo, também de órgãos do governo do estado e do governo federal. Mas ainda precisamos de telhas, cimento e, principalmente, de mão de obra para reconstrução”, afirmou.

A Defesa Civil Nacional também mobilizou engenheiros para elaborar os planos de reconstrução e calcular os custos dos reparos. Desde sexta-feira, cerca de 200 militares do Exército Brasileiro atuam na retirada de entulhos, telhas e destroços, além de ajudar a liberar calçadas.

Ainda não há uma estimativa do valor necessário para recuperar o município. Segundo Waldez Góes, é preciso tempo para avaliar a dimensão dos estragos.

“É muito difícil para qualquer técnico, por mais especialista que seja, mesmo com o auxílio da tecnologia, de drone, você precificar tudo em 48h”, explicou.

Supercélula provocou destruição em cidade gaúcha

O Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul identificou que uma supercélula de tempestade provocou a destruição em Tupanciretã. O fenômeno é caracterizado por uma corrente de ar ascendente em rotação, conhecida como mesociclone, que mantém a tempestade organizada por mais tempo e pode gerar granizo de grandes dimensões, ventos destrutivos e até tornados.

A meteorologista Andrea Ramos explicou que esse tipo de tempestade se forma a partir da combinação de calor e umidade, instabilidade atmosférica e mudanças na velocidade e na direção dos ventos.

Apesar da intensidade dos estragos, a Defesa Civil informou que não encontrou evidências suficientes para confirmar a ocorrência de um tornado em Tupanciretã. A avaliação inicial aponta que os danos foram provocados por ventos severos associados à supercélula, possivelmente por uma microexplosão. A hipótese de tornado, porém, não foi completamente descartada.

A meteorologista Estael Sias, da MetSul, explicou que uma supercélula pode atingir até 16 quilômetros de largura e 15 quilômetros de altura. Segundo ela, em média, 1% das tempestades registradas no Rio Grande do Sul dá origem a tornados ou microexplosões.

No Brasil, esse tipo de fenômeno é mais comum nas regiões Sul e Sudeste, geralmente associado a sistemas de baixa pressão e à passagem de frentes frias.

Governo do RS libera R$ 2 milhões para atendimento emergencial

O governador Eduardo Leite (PSD) determinou a liberação de R$ 2 milhões para ações emergenciais em Tupanciretã. Equipes da Defesa Civil estadual e da Brigada Militar foram mobilizadas para prestar assistência aos moradores, enquanto outros órgãos do governo gaúcho também participam do atendimento.

O vice-governador Gabriel Souza (MDB) descreveu a dimensão dos estragos durante visita ao município.

“É realmente uma situação jamais vista aqui. Muita destruição na cidade, um cenário de guerra, infelizmente. Há a destruição completa das residências, seus telhados e muros. Há queda de árvore e postes, além de automóveis e carretas virados. É uma coisa impressionante. Para piorar a situação, começou a chover forte agora há pouco”, relatou.

Defesa Civil havia alertado para risco de vendaval

Na quinta-feira (19), o Centro de Monitoramento da Defesa Civil já havia emitido um aviso sobre a possibilidade de temporais, rajadas de vento e granizo na região noroeste do Rio Grande do Sul.

Às 2h38 de sexta-feira (20), o órgão enviou um alerta vermelho por SMS para a região, incluindo Tupanciretã. A mensagem indicava risco muito alto de granizo de grande tamanho e vendaval, com possibilidade de destelhamentos. O aviso ficou vigente até as 3h37.

A tempestade chegou ao município por volta das 3h e durou aproximadamente meia hora. Na manhã de sexta-feira, moradores já enfrentavam a falta de energia elétrica e de abastecimento de água.

“É cena de filme. A cidade não tem mais rede elétrica, não tem abastecimento de água. Derrubou parede, tirou telhado. Postos de gasolina, todos destruídos. Até o prédio da prefeitura destruíram, a minha casa, tudo. Tem até agora pilha de mais de um palmo de granizo nos cantos”, declarou o prefeito Gustavo Terra.