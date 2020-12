Estudante morre carbonizada na própria casa

Yolanda Mile Rocha Santana, de 21 anos, foi encontrada carbonizada em seu apartamento, em Luziânia (GO), em agosto deste ano. Mas o crime ganhou novos capítulos após um novo laudo ser divulgado. O documento apontou que a vítima sofreu cinco cortes nas costas e pescoço antes de ter o corpo incendiado.

“Pelo laudo de local, foi constatado que havia lesões perfurocortantes, mas também que o corpo da vítima estava carbonizado. A verdadeira causa da morte será indicada no laudo cadavérico, porém todos os elementos da investigação apontam para homicídio”, conta o delegado responsável pelo caso, Fellipe Guerrieri.

Fellipe optou por não revelar a existência de algum suspeito, mas afirmou que 13 testemunhas já foram ouvidas.

Relembre o caso

Yolanda Mile foi encontrada morta, em 12 de agosto, dentro do apartamento onde morava, no chão do quarto.

As chamas destruíram totalmente uma cômoda. Dois celulares encontrados foram levados para perícia.

Segundo um parente de Yolanda, ela perdeu três familiares próximos no intervalo de um ano e tinha passado por tratamento psiquiátrico. A jovem morava sozinha e, às vezes, recebia visita do padrasto e do irmão.