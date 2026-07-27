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Edital abre inscrições para projetos sociais com financiamento de até R$ 100 mil; entenda

Programa Futuro Bem Maior vai selecionar 33 organizações sociais e coletivos de todo o Brasil para receber recursos, capacitação e acompanhamento técnico

Hannah Franco

27 de julho de 2026 às 19:52

( Foto: Divulgação )

Organizações sociais e coletivos do Pará já podem se inscrever no 6º Edital do Programa Futuro Bem Maior, iniciativa que vai selecionar 33 projetos de diferentes regiões do país para receber até R$ 100 mil em apoio financeiro, além de formação em gestão, assessoria especializada e acompanhamento técnico por dois anos. As inscrições seguem abertas até 17 de agosto, pela internet.

Promovido pelo Movimento Bem Maior (MBM), o edital busca fortalecer iniciativas que atuam em municípios de até 200 mil habitantes, ampliando a capacidade de gestão e o impacto social desenvolvido nos territórios.

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A proposta é apoiar organizações que enfrentam desafios relacionados à desigualdade e à vulnerabilidade social, especialmente em localidades com menor acesso a investimentos.

Quem pode participar do edital?

Podem participar organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e coletivos que atendam aos seguintes critérios:

  • atuar há pelo menos cinco anos;
  • ter sede em município com até 200 mil habitantes;
  • possuir receita anual de até R$ 500 mil em 2025;
  • desenvolver suas atividades exclusivamente no estado onde estão sediados.

O edital contempla organizações de praticamente todo o Brasil. A única exceção é a Bahia, que possui uma seleção própria por meio do programa Redes Bahia.

Além dos recursos, programa oferece capacitação

Mais do que o repasse financeiro, o Programa Futuro Bem Maior aposta no fortalecimento institucional das organizações selecionadas. Durante dois anos, os participantes terão acesso a consultorias, formação em gestão, acompanhamento técnico e apoio para ampliar a sustentabilidade dos projetos.

Segundo o Movimento Bem Maior, a iniciativa parte da ideia de que muitas organizações realizam um trabalho relevante em seus territórios, mas enfrentam dificuldades para acessar oportunidades de investimento e qualificação.

Criado em 2019, o programa já apoiou 166 organizações e coletivos em diferentes estados brasileiros.

Como será a seleção?

O processo seletivo será realizado em quatro etapas:

  • inscrição e envio de vídeo;
  • análise qualitativa dos projetos;
  • envio da documentação pelas organizações pré-selecionadas;
  • avaliação final por um comitê formado por especialistas e representantes da sociedade civil.

O resultado dos selecionados está previsto para ser divulgado em dezembro de 2026, nos canais oficiais do Movimento Bem Maior.

Serviço

6º Edital Programa Futuro Bem Maior

Inscrições: até 17 de agosto de 2026, às 18h

Quem pode participar: organizações sociais e coletivos com pelo menos cinco anos de atuação, receita anual de até R$ 500 mil e sede em municípios de até 200 mil habitantes.

Apoio: até R$ 100 mil ao longo de dois anos, além de formação, assessorias e acompanhamento técnico.

Inscriçõeseditais.movimentobemmaior.org.br/2026/

Confira o regulamento aqui.

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