Defesa de Bolsonaro pede que Moraes libere visitas diárias dos filhos durante internação

Ex-presidente deu entrada em hospital de Brasília na sexta (20) com dor abdominal; filhos Carlos, Jair Renan e Laura são citados no pedido.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu na sexta-feira, 20, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que libere a visita diária dos filhos do capitão reformado, o senador e o deputado federal eleitos, Carlos Bolsonaro (PL-SC) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), e a filha caçula, Laura Bolsonaro, enquanto ele estiver internado. Os filhos Eduardo e Flávio fugiram para os EUA, onde seguem morando.

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Jair Bolsonaro foi internado ontem, 20, no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de dor e distensão abdominal. De acordo com Carlos, foi colocada uma sonda no ex-presidente para permitir a retirada de resíduos alimentares.