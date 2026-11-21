Criança sofre parada cardíaca e morre após passeio em shopping

Uma criança de 3 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante um passeio em um shopping no fim da tarde desta sexta-feira (20). A ocorrência aconteceu por volta das 17h, e mobilizou frequentadores, brigadistas do estabelecimento, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Segundo informações, a criança, do sexo masculino, caiu desacordada em um dos corredores do Shopping Conjunto Nacional localizado na região central de Brasília. Pessoas que estavam no local iniciaram os primeiros procedimentos de socorro, incluindo massagem cardíaca, enquanto outros frequentadores acionavam os serviços de emergência.

Na sequência, a equipe de brigadistas do shopping assumiu o atendimento e deu continuidade às manobras de reanimação até a chegada dos profissionais de saúde e dos bombeiros. O CBMDF foi acionado oficialmente às 17h01 e mobilizou quatro viaturas terrestres de socorro, além de um helicóptero para atender à ocorrência.

Os socorristas constataram que o menino estava sem respiração e sem pulso. As equipes realizaram manobras avançadas de reanimação cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 50 minutos. Apesar dos esforços dos profissionais envolvidos, o óbito foi declarado ainda no local. Ainda não há informações sobre a causa da parada cardiorrespiratória.

Shopping divulga nota de pesar