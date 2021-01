Costureira que montou varal solidário com máscaras na pandemia morreu de covid-19

A costureira Maria Ruiz Vertuan, de 72 anos, que usou suas habilidades para promover a solidariedade e ajudar várias pessoas a enfrentarem a pandemia costurando máscaras, enquanto minimiza os efeitos de uma depressão e do isolamento social, morreu na última terça-feira (26) vítima da covid-19.

Moradora de Jaú (SP), ela costurava máscaras e as oferecia de graça em um varal montado em frente ao portão de sua casa, no portão de sua casa, no Jardim Santa Helena. O maior sonho de dona Maria, era poder desfrutar de uma novidade, a vacina contra o vírus.

Mas, infelizmente, o quadro de infecção da costureira teve uma evolução rápida e violenta da doença, morrendo em menos de uma semana após apresentar os sintomas iniciais.

Maria teria reclamado de um mal estar na última quarta-feira (2) e foi levada a uma unidade de saúde, segundo relata o filho dela, Carlos Roberto Vertuan. Três dias depois, ela se queixou de falta de ar, voltou ao hospital e ficou internada com um respirador.

Na segunda-feira (25), a senhora foi encaminhada para a UTI e entubada, mas não resistiu. Maria foi enterrada no dia seguinte, sem velório, no cemitério municipal da cidade.

“Desde que começou essa pandemia minha mãe ficava só com a gente, eu, minha esposa e minha filha, que moramos ao lado. Ela não saía para quase nada, apenas para ir ao médico, a uma farmácia. Não acreditamos que aconteceu com a gente”, contou o filho.

Carlos relatou que a mãe fazia planos por uma nova rotina com a chegada da vacina. “Ela sempre falava [da vacina], agora que começou a chegar ela estava esperançosa, sempre repetindo pra sua neta frases como ‘logo tô vacinada’. Mas não deu tempo”.

“Minha mãe sempre teve bom coração, sempre ajudou as pessoas, e nos deixou a lição de que devemos ajudar sempre que pudermos”, diz, sobre o ensinamento que dona Maria deixou para a família.