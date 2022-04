Confirmada morte de mulher em desabamento de prédio em Vila Velha, no Espírito Santo

Uma mulher identificada como Camila Morassuti Cardoso teve o corpo resgatado dos escombros do prédio de três andares que desabou em Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na Grande Vitória (ES), na manhã desta quinta-feira (21). As informações são do G1 Espírito Santo.

O corpo foi retirado dos escombros no início da tarde. A irmã da vítima, a doceira Larissa, que morava no segundo andar, foi resgatada com vida. No térreo ainda estavam, no momento do desabamento, o pai de Camila, Eduardo Cardoso, de 68 anos, a filha adolescente de Camila, e uma amiga da jovem.