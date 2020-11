Com 300 quilos, homem aguarda vaga na UTI em cama no chão

Aos 43 anos e pesando cerca de 300 quilos, Carlos Alberto Félix da Silva está aguardando por um leito de UTI em um colchão colocado no chão do Hospital Regional de João Câmara, município a 74 km de Natal (RN). A família do paciente espera por uma transferência de urgência para um hospital na capital.

Ele precisa de exames complexos como uma tomografia para investigar o que está agravando seu quadro de saúde.

Carlos Alberto deu entrada no hospital na noite de segunda-feira (23), com dificuldade de respirar e batimentos cardíacos fracos. Na manhã desta quarta-feira (25), a equipe de saúde entubou o paciente para ele respirar com ajuda de aparelhos.

"Ele está com lábios e dedos ficando roxo, sente falta de ar. A equipe aqui disse que lá no [hospital] Walfredo Gurgel a tomografia tem condições de ser feita em pessoas de até 150 kg", conta a familiar de Carlos Alberto, Maria das Mercedes.

"Ainda estamos aguardando a vaga na UTI em Natal. Nosso apelo é que isso ocorra o quanto antes", pediu Haiane Kivia, cunhada do paciente.

A Secretaria de Estado da Saúde Pública disse, por meio de nota, que tem conhecimento do caso. "A equipe médica não tem medido esforços para dar a assistência devida ao paciente que, no momento, está entubado em sistema de ventilação mecânica e aguarda regulação para um leito de Unidade de Terapia Intensiva", informou.

Já a direção do Hospital Regional de João Câmara "reforça ainda que já foi solicitada a realização de uma tomografia que permitirá ele ser encaminhado, se estiver com condição estável, para o procedimento de cirurgia bariátrica".

A direção do hospital tem ciência que o paciente se encontra em um colchão no chão e "informa que devido à doença crônica que o paciente possui, tem feito o possível para deixá-lo o mais cômodo possível".

O hospital afirma que já foram feitos dois testes para detectar infecção pelo novo coronavírus, mas o resultado foi negativo.