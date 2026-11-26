Caso bombeiro acusado de matar estudante de Medicina: MP defende que militar permaneça preso

O bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, acusado de matar o estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, após uma briga de trânsito

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) se manifestou nesta quinta-feira, 26, contra o pedido de soltura do bombeiro militar Marcos Paulo Fujarra de Oliveira, de 28 anos, acusado de matar o estudante de Medicina Bruno Hashimura San Juliano, de 23 anos, após uma briga de trânsito em Taubaté, no interior paulista.

Segundo o Ministério Público, não há fatos novos que justifiquem a revisão do entendimento anterior pela prisão preventiva do bombeiro. A manifestação foi juntada ao processo nesta quinta-feira, 26, e o pedido aguarda decisão judicial. O Estadão procurou a defesa de Oliveira e a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e aguardada retorno.

Oliveira foi preso em 7 de outubro, após se apresentar no 13º Distrito Policial, na Casa Verde, zona norte da capital paulista. A prisão preventiva havia sido decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) cinco dias antes, a pedido do Ministério Público.

O cumprimento do mandado estava sujeito à restrição prevista no artigo 236 do Código Eleitoral, que proíbe a prisão ou detenção de eleitores nos cinco dias que antecedem as eleições e nas 48 horas seguintes ao encerramento da votação, salvo nas exceções previstas em lei.

À época, a SSP informou que o bombeiro havia passado por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e seria encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes.

Relembre o caso

Bruno Hashimura San Juliano foi baleado durante uma discussão de trânsito em 30 de setembro, na Avenida Professor Walter Thaumaturgo, conhecida como Avenida do Povo, em Taubaté.

O jovem, que cursava o quarto semestre de Medicina na Universidade de Taubaté (Unitau), foi filmado correndo pela calçada com a mão sobre o peito após ser atingido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Técnico-Científica realizou perícia no local e apreendeu a arma utilizada pelo bombeiro.