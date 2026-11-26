Câmara aprova novas regras para perda de herança em casos de abuso contra idosos

O projeto agora segue para análise do Senado. Se aprovado, será encaminhado para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Pessoas que tentarem interditar idosos de forma fraudulenta para assumir o controle de seus bens poderão perder o direito à herança. A medida está prevista no Projeto de Lei 464/2026, aprovado pela Câmara dos Deputados, que busca combater a violência patrimonial contra pessoas idosas.

De autoria do deputado Eriberto Medeiros (PSB-PE), a proposta altera o Código Civil e o Estatuto da Pessoa Idosa. Além da possibilidade de exclusão da herança, o texto prevê aumento de pena para quem utilizar processos de curatela de forma abusiva para se apropriar de bens, pensões ou rendimentos.

Após a aprovação pelo plenário da Câmara, a redação final foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) na terça-feira (24), sob relatoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE). O projeto agora segue para análise do Senado. Se aprovado, será encaminhado para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O que muda com o projeto sobre herança?

O PL 464/2026 estabelece duas mudanças principais. A primeira cria uma nova hipótese de exclusão da herança por indignidade. Com isso, quem tentar utilizar um processo de curatela de maneira fraudulenta ou de má-fé para controlar o patrimônio de outra pessoa poderá ser impedido de receber seus bens após a morte dela. Para que a exclusão seja aplicada, a conduta deverá ser reconhecida por decisão judicial.

A segunda mudança prevê o aumento de um terço na pena para quem se apropriar ou desviar bens, pensões e outros rendimentos de idosos utilizando processos de curatela de forma fraudulenta ou abusiva. Atualmente, a punição prevista no Estatuto da Pessoa Idosa é de um a quatro anos de reclusão.

O que é interdição e como funciona a curatela?

A interdição é um procedimento judicial que avalia se uma pessoa tem condições de praticar determinados atos da vida civil. Quando a Justiça reconhece a necessidade de assistência, pode estabelecer a curatela.

Nesse caso, um curador é nomeado para auxiliar ou representar a pessoa em determinadas decisões, conforme os limites definidos pelo juiz. Entre as atividades estão a administração de bens, a assinatura de documentos e a realização de negócios.

A função geralmente é exercida por cônjuges, companheiros ou familiares. O objetivo é proteger os interesses da pessoa que necessita de assistência, e não permitir que terceiros utilizem a situação para obter vantagens financeiras.

Qual a diferença entre indignidade e deserdação?

A legislação brasileira já prevê mecanismos para afastar herdeiros que praticam determinadas condutas graves. Os principais são a indignidade e a deserdação.

A indignidade ocorre quando um herdeiro é excluído da sucessão por decisão judicial, devido a atos graves previstos no Código Civil. Já a deserdação acontece quando o autor da herança manifesta, por testamento, a vontade de excluir um herdeiro necessário, como filho, pai ou mãe, desde que exista uma justificativa prevista em lei e ela seja comprovada judicialmente.

Se o projeto for aprovado pelo Senado e sancionado, a tentativa fraudulenta de utilizar a curatela para controlar o patrimônio de outra pessoa passará a ser uma nova hipótese de exclusão por indignidade.

Quais situações podem levar à perda da herança?

Atualmente, o Código Civil prevê a exclusão de herdeiros em situações como:

Participação em homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra o autor da herança ou familiares próximos;

ou contra o autor da herança ou familiares próximos; Acusação caluniosa em processo judicial ou crime contra a honra do autor da herança;

ou crime contra a honra do autor da herança; Uso de violência ou fraude para impedir que uma pessoa disponha livremente de seus bens por testamento.

Também existem motivos específicos para a deserdação, como ofensa física, injúria grave, relações ilícitas previstas no Código Civil e abandono de familiares em situações de doença grave ou alienação mental.

Um dos casos mais conhecidos de exclusão de herança por indignidade no Brasil é o de Suzane von Richthofen. Condenada pelo assassinato dos pais, ela foi excluída da sucessão dos bens da família por decisão judicial em 2015.