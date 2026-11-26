Pessoas que tentarem interditar idosos de forma fraudulenta para assumir o controle de seus bens poderão perder o direito à herança. A medida está prevista no Projeto de Lei 464/2026, aprovado pela Câmara dos Deputados, que busca combater a violência patrimonial contra pessoas idosas.
De autoria do deputado Eriberto Medeiros (PSB-PE), a proposta altera o Código Civil e o Estatuto da Pessoa Idosa. Além da possibilidade de exclusão da herança, o texto prevê aumento de pena para quem utilizar processos de curatela de forma abusiva para se apropriar de bens, pensões ou rendimentos.
Após a aprovação pelo plenário da Câmara, a redação final foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) na terça-feira (24), sob relatoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE). O projeto agora segue para análise do Senado. Se aprovado, será encaminhado para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O que muda com o projeto sobre herança?
O PL 464/2026 estabelece duas mudanças principais. A primeira cria uma nova hipótese de exclusão da herança por indignidade. Com isso, quem tentar utilizar um processo de curatela de maneira fraudulenta ou de má-fé para controlar o patrimônio de outra pessoa poderá ser impedido de receber seus bens após a morte dela. Para que a exclusão seja aplicada, a conduta deverá ser reconhecida por decisão judicial.
A segunda mudança prevê o aumento de um terço na pena para quem se apropriar ou desviar bens, pensões e outros rendimentos de idosos utilizando processos de curatela de forma fraudulenta ou abusiva. Atualmente, a punição prevista no Estatuto da Pessoa Idosa é de um a quatro anos de reclusão.
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O que é interdição e como funciona a curatela?
A interdição é um procedimento judicial que avalia se uma pessoa tem condições de praticar determinados atos da vida civil. Quando a Justiça reconhece a necessidade de assistência, pode estabelecer a curatela.
Nesse caso, um curador é nomeado para auxiliar ou representar a pessoa em determinadas decisões, conforme os limites definidos pelo juiz. Entre as atividades estão a administração de bens, a assinatura de documentos e a realização de negócios.
A função geralmente é exercida por cônjuges, companheiros ou familiares. O objetivo é proteger os interesses da pessoa que necessita de assistência, e não permitir que terceiros utilizem a situação para obter vantagens financeiras.
Qual a diferença entre indignidade e deserdação?
A legislação brasileira já prevê mecanismos para afastar herdeiros que praticam determinadas condutas graves. Os principais são a indignidade e a deserdação.
A indignidade ocorre quando um herdeiro é excluído da sucessão por decisão judicial, devido a atos graves previstos no Código Civil. Já a deserdação acontece quando o autor da herança manifesta, por testamento, a vontade de excluir um herdeiro necessário, como filho, pai ou mãe, desde que exista uma justificativa prevista em lei e ela seja comprovada judicialmente.
Se o projeto for aprovado pelo Senado e sancionado, a tentativa fraudulenta de utilizar a curatela para controlar o patrimônio de outra pessoa passará a ser uma nova hipótese de exclusão por indignidade.
Quais situações podem levar à perda da herança?
Atualmente, o Código Civil prevê a exclusão de herdeiros em situações como:
- Participação em homicídio doloso ou tentativa de homicídio contra o autor da herança ou familiares próximos;
- Acusação caluniosa em processo judicial ou crime contra a honra do autor da herança;
- Uso de violência ou fraude para impedir que uma pessoa disponha livremente de seus bens por testamento.
Também existem motivos específicos para a deserdação, como ofensa física, injúria grave, relações ilícitas previstas no Código Civil e abandono de familiares em situações de doença grave ou alienação mental.
Um dos casos mais conhecidos de exclusão de herança por indignidade no Brasil é o de Suzane von Richthofen. Condenada pelo assassinato dos pais, ela foi excluída da sucessão dos bens da família por decisão judicial em 2015.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)