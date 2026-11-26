Brasil registrou recorde de jovens na graduação

Em 2025, a educação superior registrou recorde com 29% dos jovens de 18 a 24 anos frequentando ou tendo concluído a graduação. Dentre esses, um em cada quatro jovens está matriculado em algum curso, maior índice já registrado. Na rede federal, foram 40 mil ingressantes a mais em 2025 do que em 2022, alcançando a marca de 362 mil novos estudantes. Desse total, mais de 114 mil ingressos por reserva de vaga foram ocupados por estudantes de escolas públicas.

"Chegamos a um patamar histórico de estudantes na educação superior. Nunca teve tanta gente na graduação. Isso significa mais desenvolvimento para nosso país e melhores oportunidades para esses brasileiros e brasileiras, porque quem tem curso superior recebe, em média, 2,5 vezes mais do que quem só tem o ensino médio", afirmou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

Taxas de Fluxo – No último ciclo do indicador calculado a partir dos resultados do Censo Superior, foi registrado crescimento no índice de Permanência, enquanto a Evasão caiu. Os dados mostram que o percentual de estudantes sem vínculo com qualquer curso do sistema de educação superior caiu de 17,5%, em 2024, para 16,8%, em 2025.

Esse recuo na evasão é estimulado pelo fortalecimento da assistência estudantil. Ao transformar a Política Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) em lei, reajustar auxílios e universalizar bolsas para indígenas e quilombolas, o MEC ampliou a rede de apoio para evitar que o estudante abandone a graduação por falta de recursos.