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AVANÇO

Brasil permanece fora do Mapa da Fome pelo segundo triênio consecutivo, aponta relatório da ONU

O país manteve abaixo de 2,5% a parcela da população sem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias necessária para uma vida saudável

O Liberal

21 de julho de 2026 às 20:31

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa ( Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil / Arquivo )

O Brasil continua fora do Mapa da Fome, conforme aponta o relatório “O Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2026” (SOFI, na sigla em inglês), divulgado nesta terça-feira (21) pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO-ONU). O levantamento considera dados do triênio 2023-2025. Segundo o documento, o país manteve abaixo de 2,5% a parcela da população sem renda suficiente para consumir a quantidade mínima de calorias necessária para uma vida saudável.

O índice é medido pelo indicador de Prevalência de Subnutrição (PoU, na sigla em inglês), utilizado pela FAO para definir a presença ou não de um país no Mapa da Fome.

O relatório também registrou avanços em outros indicadores de segurança alimentar, como a redução da insegurança alimentar severa, que chegou a 0,6%, o menor percentual já registrado na série histórica.

De acordo com os dados da FAO, 16,7 milhões de brasileiros deixaram a condição de insegurança alimentar severa entre 2023 e 2025. O índice mantém uma trajetória de queda nos últimos períodos analisados pela organização: passou de 6,6% no triênio 2021-2023 para 3,4% entre 2022-2024 e chegou a 0,6% no triênio mais recente.

No país, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) reúne políticas públicas voltadas à garantia do acesso à alimentação, incluindo ações de proteção social, transferência de renda, crédito agrícola e compras públicas da produção de alimentos.

Alimentação saudável

A parcela da população brasileira que não consegue pagar por uma alimentação saudável também apresentou redução e ficou em 21,1% no triênio encerrado em 2025. Para calcular o indicador, a FAO-ONU considera dados macroeconômicos e demográficos, como tamanho da população, perfil de renda e custo médio de uma cesta de alimentos saudáveis.

O relatório aponta ainda que o custo de uma dieta saudável no Brasil foi de US$ PPC 4,89 (dólares em Paridade do Poder de Compra) por pessoa ao dia. O valor ficou abaixo das médias da América do Sul (US$ 4,94) e da América Latina e Caribe (US$ 4,91).

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