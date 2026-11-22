Bolsonaro tem tornozeleira retirada durante internação em UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve a tornozeleira eletrônica retirada temporariamente na tarde de sexta-feira (20), enquanto está internado em um hospital particular de Brasília. Ele também permanece sob vigilância ininterrupta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) enquanto está nas dependências da unidade de saúde. Apesar de estar sem o monitoramento, Bolsonaro permanece sob custódia.

A retirada do equipamento ocorreu às 17h52, por uma policial penal responsável pelo monitoramento eletrônico. A medida foi autorizada durante o período de internação, e a tornozeleira deverá ser recolocada após a alta hospitalar.

Em documento sobre os procedimentos adotados, a PMDF informou que a presença dos policiais no hospital tem como objetivo “assegurar a continuidade da custódia, a segurança interna e o acompanhamento institucional do custodiado”.

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar humanitária, começou a apresentar dores abdominais na sexta-feira. Após avaliação em casa pelo médico Brasil Ramos Caiado, foi recomendada a transferência urgente para o hospital, onde passou por exames e foi diagnosticado com abdômen agudo obstrutivo.

O ex-presidente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo boletim médico, apresenta quadro clinicamente estável, está consciente, orientado e respira espontaneamente, sem auxílio de aparelhos. A equipe médica iniciou tratamento clínico com hidratação, suspensão da alimentação por via oral, suporte nutricional e passagem de sonda gástrica. A possibilidade de cirurgia ainda está em avaliação.

O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC), filho do ex-presidente, foi autorizado a acompanhá-lo na unidade hospitalar. Ele chegou ao hospital por volta das 17h40 de sexta-feira e permaneceu durante a noite.

Em publicação nas redes sociais no sábado (21), Carlos informou que o pai deveria passar por novos exames pela manhã de domingo (22), que ajudariam a definir os próximos procedimentos e a necessidade de uma possível cirurgia.