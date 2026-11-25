Baratas invadem praia e assustam banhistas

Grande quantidade de insetos vivos e mortos foi encontrada na areia da Praia do Canto do Forte, em SP

Uma grande quantidade de baratas vivas e mortas assustou banhistas na Praia do Canto do Forte, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram os insetos espalhados pela faixa de areia, próximos ao mar.

As imagens foram registradas na manhã de segunda-feira (23), por volta das 9h, pelo morador e criador de conteúdo Anderson Gonçalves. No momento da gravação, havia pessoas circulando pela praia.

A ocorrência foi registrada após fortes chuvas atingirem o município entre a noite de domingo (22) e a madrugada de segunda-feira (23).

Prefeitura explica aparecimento das baratas na praia

Segundo informações do Metrópoles, a Prefeitura de Praia Grande informou, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Sesurb), que os insetos saíram dos extravasores, estruturas do sistema de drenagem responsáveis por direcionar a água da chuva para o mar.