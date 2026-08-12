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Brasil

Anvisa proíbe venda e uso de 12 produtos de limpeza; veja lista

A resolução passou a valer a partir da data de publicação no Diário Oficial da União.

Gabrielle Borges

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de 12 produtos de limpeza que estavam sendo vendidos ou fabricados sem a devida regularização sanitária. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (12).

Entre os produtos atingidos pela medida estão alvejantes, tira-manchas e produtos à base de percarbonato de sódio.

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Segundo a Anvisa, os itens eram comercializados ou expostos à venda sem regularização sanitária. Além disso, as empresas responsáveis pela fabricação não tinham autorização de funcionamento para produzir esse tipo de produto.

Veja a lista dos produtos proibidos pela Anvisa

  • Oxypur – Quimpack
  • Percarbonato de Sódio – Los Chefs
  • Alvejante Natural Multiuso – Nova Fórmula
  • Percarbonato de Sódio – Vong Home
  • Percarbonato de Sódio – Nativa
  • Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em Pó
  • Percarbonato Plus – ANS Agrária
  • Yta Clean
  • Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora
  • Percarbonato de Sódio – Oxgen
  • Tira Manchas – FV Group
  • Percarbonato Top Brilho

O que a decisão da Anvisa determina?

A resolução determina a retirada dos 12 produtos de circulação e proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e utilização dos itens.

A medida é válida para todos os lotes dos produtos citados na decisão. De acordo com a Anvisa, a proibição ocorre porque os produtos estavam sendo fabricados ou comercializados em situação irregular perante a legislação sanitária. A resolução passou a valer a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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