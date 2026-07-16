Alexandre de Moraes assume presidência temporária do STF durante recesso da Corte

Cargo será ocupado até o final do recesso do Judiciário ( Foto: Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil )

O ministro Alexandre de Moraes assume, a partir desta sexta-feira (17), a presidência temporária do Supremo Tribunal Federal (STF) durante o recesso da Corte. O cargo vinha sendo ocupado pelo ministro Edson Fachin desde o dia 2 de julho, quando teve início a suspensão das atividades regulares do tribunal.

O regime de plantão seguirá até 31 de julho. Durante esse período, o STF mantém o atendimento de demandas urgentes, enquanto as sessões do plenário físico permanecem suspensas.

Mesmo com o recesso, alguns ministros continuam atuando. Além de Moraes, seguem em atividade os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, André Mendonça e Flávio Dino.

Atuação durante o recesso

De acordo com o Supremo, o ministro Dias Toffoli continuará responsável por processos das classes Reclamação (RCL), tanto cíveis quanto criminais, Petição (Pet), Inquérito (Inq) e Mandado de Segurança (MS). Já o ministro Cristiano Zanin atuará exclusivamente em inquéritos, ações penais e processos relacionados por prevenção — quando há vínculo com casos que já estão sob sua relatoria.