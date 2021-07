Bragança vacina pessoas de 25 a 29 anos a partir desta segunda

A partir desta segunda (12), o município de Bragança, no nordeste paraense, vai aplicar a primeira dose da vacina contra a covid-19 em pessoas de 25 a 29 anos. A programação vai seguir durante três dias seguidos, até quarta-feira (14), das 8h às 18h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade e do interior.

O cronograma de imunização para esses três dias também inclui a segunda dose para a população ribeirinha e a segunda dose para a população com comorbidades e pessoas com deficiência. Documentação necessária para todos os grupos: RG, CPF e comprovante de residência.

"Nas UBS de plantão, funciona das 8h às 20h. Esses locais são divulgados por meio das redes sociais da PMB. As outras unidades funcionam em horário normal, das 8h às 18h. Algumas UBS entram em plantão para atender as demandas", explicou a prefeitura.

De acordo com o Vacinômetro divulgado pela Prefeitura de Bragança, com atualização mais recente em 9 de julho, o município já aplicou 63.314 doses contra o novo coronavírus, sendo 47.491 da dose inicial e 15.823 da segunda dose.

Serviço: Vacinação contra a covid-19 em Bragança

- 1ª dose para pessoas de 25 a 29 anos

- 2ª dose para população ribeirinha

- 2ª dose para população com comorbidades e pessoas com deficiência

Data: de 12 a 14/07

Local: em todas as unidades básicas de saúde da cidade e do interior