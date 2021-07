Benevides segue vacinando pessoas de 38 a 44 anos até sexta

Benevides, na Região Metropolitana de Belém, segue até sexta-feira (09) com a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 em pessoas de 38 a 44 anos sem comorbidades. Essa vacinação começou na sexta (02), parou no sábado e no domingo (03 e 04), e retornou nesta segunda (05), para seguir ao longo da semana, enquanto durar o estoque de imunizantes.



Esse calendário é realizado das 8h às 13h, em cinco pontos na sede e nos distritos: Igreja Quadrangular Médice, CMEI Berço da Liberdade, UBS Benfica, CRAS Murinim e Escola Paulina Ramos. É necessário levar documentos pessoais, cartão SUS e carteirinha de vacinação.



A imunização para a segunda dose também segue normal, nos mesmos pontos de vacinação. "Acima de 50 anos, aguardar novas chamadas", destacou a Secretaria Municipal de Saúde.



De acordo com o Vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), com atualização desta segunda (05), às 14h, Benevides já aplicou 25.065 doses, sendo 18.792 da primeira e 6.272 da segunda.