No 'Domingão do Hulck', deste domingo (22), a apresentadora Xuxa revelou, em primeira mão, o sexo do primeiro neto, dilho de Sasha Meneghel com o cantor João Lucas. Xuxa gritou várias vezes, em alto e bom som: "É menino, gente! É menino! Menino!".



"Poxa, ela não queria falar e todo mundo me perguntava isso", comentou a loura, ao participar por vídeo, no quadro com a presença da filha e do genro, entrevistados pelo apresentador Luciano.



Sobre o nome do bebê, Sasha respondeu que ainda não foi escolhido. "Todo dia a gente está mandando uma lista com nomes de menino para ela", acrescentou Xuxa, sobre sugestões para o nome do bebê.