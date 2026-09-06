Você Repórter: Cozinheira Inês Tavares denuncia buracos e alagamentos na passagem Boaventura

Buracos, alagamentos, lama e mato alto na passagem Boaventura, entre a rua Astronauta e a avenida Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, em Belém, têm causado transtornos aos moradores de uma área cercada por condomínios e estabelecimentos comerciais. A reclamação é da cozinheira Inês Tavares, de 62 anos, que mora na região.

Inês afirma que a via nunca foi asfaltada e que a situação piora nos dias de chuva, quando o trecho fica alagado e tomado pela lama, dificultando a circulação e fazendo com que até motocicletas fiquem atoladas. O registro foi feito no dia 2 de setembro de 2026.

"Só eu moro aqui há 54 anos, sai governo e entra governo e é a mesma coisa. Nós já apelamos para tudo. Os moradores não estão aqui agora, porque estão trabalhando neste momento. A gente já fez reivindicação, temos promessas e promessas, e nada se faz", reclamou.

Os prejuízos para os moradores são constantes. Inês conta que a água já invadiu diversas vezes a sua residência. Os moradores também reclamam que não conseguem solicitar transporte por aplicativo, devido às condições precárias do local. "Este ano minha casa alagou. Entrou água na minha casa e na da minha mãe. A rua ficou horrível. Isso aqui você não entra. Para chamar um Uber eles não querem mais entrar por causa da rua, realmente né?! Olha essa rua como é! Parece a lua cheia de cratera. A situação é assim, a gente não tem mais para quem apelar", afirma.

Diferentemente do que o nome da via sugere, os moradores da rua não tem sorte. Outras vias do bairro já foram pavimentadas, mas o asfaltamento não chegou na passagem Boaventura. Nos momentos sem chuva, o outro problema é a poeira. "Os bueiros estão todos entupidos e quando chove a água volta e os esgotos também voltam para dentro das casas. Fica uma coisa insuportável aqui na rua. Eles precisam jogar para a rua e fica um cheiro horrível com mal cheiro. Nós temos que pisar na sujeira", enfatiza.

"A rua é pequena, apenas 500 metros só. Ruas maiores foram feitas, o Sideral todinho foi feito, mas essa passagem Boaventura, não sei o que tem que não fazem", aponta. "Todos aqui pagamos os impostos e é caro. Todos os vizinhos nossos pagam IPTU e não é brincadeira não, e para estarmos assim nessa situação. Já levamos para a prefeitura, reivindicamos, até apanhamos da polícia na rua por fazer movimento", disse.

A Prefeitura Municipal de Belém (PMB) foi contatada por meio da Secretária Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), mas não respondeu até o fechamento desta edição.

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