Violência contra a mulher também compromete a saúde mental, diz psiquiatra

Os efeitos desse tipo de agressão ultrapassam o sofrimento momentâneo e podem comprometer diferentes áreas

Nesta quarta-feira (25), Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, a discussão a respeito de violência contra mulheres também passa pelo reconhecimento da violência psicológica. Humilhações, ameaças, chantagens, controle excessivo, isolamento social e desvalorização são comportamentos que podem fazer parte de relacionamentos abusivos e comprometer a autonomia, a autoestima e o bem-estar emocional das vítimas.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a violência praticada por parceiros está associada a problemas como depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Para o médico psiquiatra Arthur Silva, de Belém, os efeitos desse tipo de agressão ultrapassam o sofrimento momentâneo e podem comprometer diferentes áreas da vida da mulher.

“A violência psicológica afeta a capacidade humana além da competência física, minando o autocuidado, o senso de valor e dignidade, a esperança de uma vida mais feliz, de autonomia e independência. Quando a violência quebra essa funcionalidade emocional, tudo começa a ruir. Facilmente, a decepção, a submissão, o medo e a desesperança se transformam em depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, uso de drogas e muitos outros quadros”, explica.

O psiquiatra destaca que as consequências também podem atingir a vida profissional, social e afetiva. A baixa autoestima, a tristeza e a exaustão prejudicam a capacidade de trabalhar e manter relações saudáveis. Em muitos casos, a mulher passa a reduzir o autocuidado e se afasta progressivamente de amigos e familiares.

“Os quadros mais frequentes são de depressão e ansiedade. Entretanto, muitas vezes, apresentam uma evolução mais arrastada, com dificuldade de resposta aos tratamentos convencionais e de adesão às orientações terapêuticas, justamente pela frequência de exposição à violência e pela dificuldade de afastamento do relacionamento abusivo”, afirma Arthur.

Conforme o médico, entre os sinais que merecem atenção estão angústia persistente, dificuldades para dormir, perda de prazer em atividades antes consideradas agradáveis, alterações no apetite, medo constante e isolamento social.

Violência sexual

Outra forma de violência que precisa ser reconhecida é o estupro dentro do casamento, quando o parceiro impõe uma relação sexual sem consentimento. A ideia de que a união conjugal representa uma obrigação de disponibilidade sexual contribui para esconder situações de abuso e reforçar relações de posse e submissão.

“O estupro marital é muito diferente do que muitas pessoas acreditam que seja o ‘cumprir com as obrigações do casamento’. Em um relacionamento sólido, os cônjuges compartilham o posicionamento de pares, iguais em direitos, deveres e dignidade, tendo total liberdade de vivência da sexualidade de forma consensual e equilibrada”, ressalta o psiquiatra.

Acolhimento

O acompanhamento de mulheres em situação de violência deve envolver acolhimento, respeito e atendimento multidisciplinar, integrando profissionais da saúde, psicologia, assistência social e orientação jurídica. Para o psiquiatra, o primeiro passo é ajudar a mulher a reconhecer que sua dignidade e seu valor não foram apagados em razão das agressões.

“É preciso lembrar à mulher de suas capacidades, seu valor e sua dignidade, que nunca foram perdidos. Recuperar a esperança em uma vida feliz, na qual ela possa se sentir respeitada e independente”, afirma.

O tratamento pode incluir acompanhamento psicológico, suporte social, orientação jurídica e, quando necessário, intervenções medicamentosas. O objetivo, segundo Arthur, não é mascarar os sentimentos, mas oferecer condições emocionais e físicas para que a mulher consiga reconstruir a própria vida fora do ambiente de abuso. O apoio de familiares e pessoas de confiança também é importante nesse processo.

Ao abordar o papel dos homens na prevenção, Arthur defende que a educação emocional seja estimulada desde a juventude, com incentivo ao autoconhecimento, ao cuidado com a saúde mental e à construção de relações baseadas no respeito.

Conscientização

Para o psiquiatra, a conscientização precisa alcançar toda a sociedade, tanto para prevenir agressões quanto para fortalecer as redes de proteção e incentivar a busca por ajuda.

“Nenhuma mulher merece viver sob ameaças, humilhações ou agressões. Não pode existir culpa por sofrer um ato de violência. A responsabilidade pela violência é de quem a pratica, e buscar ajuda é importante. Nenhuma mulher precisa enfrentar essa realidade sozinha”, destaca.