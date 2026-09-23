Vigília com Frei Gilson: veja o que pode e o que não pode levar para o Mangueirão
Evento ocorre nos dias 26 e 27 de setembro, com 12 horas de programação em Belém
A Vigília dos 40 Dias com São Miguel, conduzida por Frei Gilson, será realizada nos dias 26 e 27 de setembro de 2026, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. Para evitar problemas durante o acesso, a organização divulgou uma lista com os itens permitidos e proibidos dentro do estádio.
A programação começa às 18h de sábado e segue até as 6h de domingo. Os portões serão abertos às 15h. O evento terá 12 horas de oração, louvor, pregação, Santa Missa e Santo Rosário, além de apresentações de Frei Gilson, Banda Arkanjos e Eliana Ribeiro.
O que pode levar para a Vigília
De acordo com as orientações divulgadas pela organização, alguns alimentos, medicamentos e objetos pessoais são permitidos, mas há limites de quantidade e tamanho.
Entre os itens autorizados estão:
- Alimentos não perecíveis industrializados, em pequenas quantidades, como biscoitos e barras de cereal;
- Alimentos para bebês, desde que estejam em embalagem original e lacrada;
- Frutas cortadas, desde que estejam em embalagem adequada;
- Alimentos e bebidas para pessoas com necessidades médicas, mediante apresentação de receita com CRM;
- Medicamentos e equipamentos médicos, em quantidades razoáveis e com receita quando necessário;
- Até cinco embalagens de produtos de higiene pessoal, com até 200 ml cada, totalizando no máximo 1 litro;
- Até seis garrafas de água descartáveis, com até 500 ml cada, totalizando no máximo 3 litros;
- Bolsa ou mochila de até 30 x 35 centímetros.
A recomendação é que os participantes levem somente o necessário e organizem os pertences antes de chegar ao estádio.
Itens proibidos no Mangueirão
A lista de restrições é extensa. Segundo a organização, os itens proibidos estão relacionados às normas de segurança da vigilância sanitária e à proteção dos participantes durante o evento.
Não será permitida a entrada de:
- Armas de fogo ou armas brancas de qualquer espécie;
- Alimentos perecíveis;
- Animais de estimação, exceto cães-guia;
- Bebidas alcoólicas;
- Carrinhos de bebê;
- Cadeiras e bancos, inclusive desmontáveis;
- Correntes, cintos pesados ou acessórios pontiagudos;
- Comercialização de alimentos por ambulantes não autorizados nas áreas internas ou externas restritas;
- Camisas de times ou com conteúdo político;
- Cigarros eletrônicos;
- Drogas ilícitas;
- Fogos de artifício, explosivos e sinalizadores;
- Guarda-chuvas ou similares, com exceção de capas de chuva;
- Itens que possam obstruir a visão ou gerar conflitos;
- Lasers, walkie-talkies e drones;
- Latas, garrafas de vidro, metal ou material rígido;
- Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;
- Mochilas ou bolsas maiores que 20 x 30 centímetros;
- Outros objetos que possam causar danos ou importunação;
- Painéis e adesivos;
- Perfumes e maquiagens em recipientes de vidro;
- Símbolos ou mensagens ofensivas, racistas, homofóbicas ou sexistas;
- Skates, patinetes ou similares;
- Bastões de selfie.
Não haverá guarda-volumes
Um dos principais alertas da organização é que não haverá guarda-volumes no Mangueirão. Por isso, objetos proibidos encontrados durante a revista serão descartados na entrada.
A orientação é que os participantes se organizem antecipadamente para evitar levar itens que não poderão entrar no estádio.
Vigília terá 12 horas de programação
A programação começa no sábado, 26 de setembro, com a abertura dos portões às 15h e acolhida às 18h. Ao longo da noite, haverá louvor, pregação de Frei Gilson, apresentações musicais e Santa Missa.
No domingo, a programação segue com show de Eliana Ribeiro, Santo Rosário e encerramento às 6h. A vigília também contará com a participação da Banda Arkanjos e do arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine.
Programação
Sábado (26):
- 15h – Abertura dos portões
- 18h – Acolhida
- 18h30 – Louvor com a Banda Arkanjos
- 19h – Pregação com Frei Gilson
- 20h45 – Show da Banda Arkanjos
- 22h – Show de Frei Gilson
Domingo (27):
- 0h – Santa Missa
- 2h – Show de Eliana Ribeiro
- 3h30 – Santo Rosário
- 6h – Encerramento
Ingressos estão esgotados
A Arquidiocese de Belém informou que os ingressos disponibilizados na plataforma oficial foram esgotados. A entidade também recebeu uma cota de ingressos destinada à arrecadação de recursos para a Rede Nazaré de Comunicação.
A realização da vigília em Belém marca, segundo a Arquidiocese, a primeira vez que a Vigília de Encerramento Nacional dos 40 Dias com São Miguel, conduzida por Frei Gilson, acontece na capital paraense.
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