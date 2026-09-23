Vigília com Frei Gilson: veja o que pode e o que não pode levar para o Mangueirão

A Vigília dos 40 Dias com São Miguel, conduzida por Frei Gilson, será realizada nos dias 26 e 27 de setembro de 2026, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. Para evitar problemas durante o acesso, a organização divulgou uma lista com os itens permitidos e proibidos dentro do estádio.

A programação começa às 18h de sábado e segue até as 6h de domingo. Os portões serão abertos às 15h. O evento terá 12 horas de oração, louvor, pregação, Santa Missa e Santo Rosário, além de apresentações de Frei Gilson, Banda Arkanjos e Eliana Ribeiro.

O que pode levar para a Vigília

De acordo com as orientações divulgadas pela organização, alguns alimentos, medicamentos e objetos pessoais são permitidos, mas há limites de quantidade e tamanho.

Entre os itens autorizados estão:

Alimentos não perecíveis industrializados, em pequenas quantidades, como biscoitos e barras de cereal;

Alimentos para bebês, desde que estejam em embalagem original e lacrada;

Frutas cortadas, desde que estejam em embalagem adequada;

Alimentos e bebidas para pessoas com necessidades médicas, mediante apresentação de receita com CRM;

Medicamentos e equipamentos médicos, em quantidades razoáveis e com receita quando necessário;

Até cinco embalagens de produtos de higiene pessoal, com até 200 ml cada, totalizando no máximo 1 litro;

Até seis garrafas de água descartáveis, com até 500 ml cada, totalizando no máximo 3 litros;

Bolsa ou mochila de até 30 x 35 centímetros.

A recomendação é que os participantes levem somente o necessário e organizem os pertences antes de chegar ao estádio.

Itens proibidos no Mangueirão

A lista de restrições é extensa. Segundo a organização, os itens proibidos estão relacionados às normas de segurança da vigilância sanitária e à proteção dos participantes durante o evento.

Não será permitida a entrada de:

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer espécie;

Alimentos perecíveis;

Animais de estimação, exceto cães-guia;

Bebidas alcoólicas;

Carrinhos de bebê;

Cadeiras e bancos, inclusive desmontáveis;

Correntes, cintos pesados ou acessórios pontiagudos;

Comercialização de alimentos por ambulantes não autorizados nas áreas internas ou externas restritas;

Camisas de times ou com conteúdo político;

Cigarros eletrônicos;

Drogas ilícitas;

Fogos de artifício, explosivos e sinalizadores;

Guarda-chuvas ou similares, com exceção de capas de chuva;

Itens que possam obstruir a visão ou gerar conflitos;

Lasers, walkie-talkies e drones;

Latas, garrafas de vidro, metal ou material rígido;

Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;

Mochilas ou bolsas maiores que 20 x 30 centímetros;

Outros objetos que possam causar danos ou importunação;

Painéis e adesivos;

Perfumes e maquiagens em recipientes de vidro;

Símbolos ou mensagens ofensivas, racistas, homofóbicas ou sexistas;

Skates, patinetes ou similares;

Bastões de selfie.

Não haverá guarda-volumes

Um dos principais alertas da organização é que não haverá guarda-volumes no Mangueirão. Por isso, objetos proibidos encontrados durante a revista serão descartados na entrada.

A orientação é que os participantes se organizem antecipadamente para evitar levar itens que não poderão entrar no estádio.

Vigília terá 12 horas de programação

A programação começa no sábado, 26 de setembro, com a abertura dos portões às 15h e acolhida às 18h. Ao longo da noite, haverá louvor, pregação de Frei Gilson, apresentações musicais e Santa Missa.

No domingo, a programação segue com show de Eliana Ribeiro, Santo Rosário e encerramento às 6h. A vigília também contará com a participação da Banda Arkanjos e do arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine.

Programação

Sábado (26):

15h – Abertura dos portões

18h – Acolhida

18h30 – Louvor com a Banda Arkanjos

19h – Pregação com Frei Gilson

20h45 – Show da Banda Arkanjos

22h – Show de Frei Gilson

Domingo (27):

0h – Santa Missa

2h – Show de Eliana Ribeiro

3h30 – Santo Rosário

6h – Encerramento

Ingressos estão esgotados

A Arquidiocese de Belém informou que os ingressos disponibilizados na plataforma oficial foram esgotados. A entidade também recebeu uma cota de ingressos destinada à arrecadação de recursos para a Rede Nazaré de Comunicação.

A realização da vigília em Belém marca, segundo a Arquidiocese, a primeira vez que a Vigília de Encerramento Nacional dos 40 Dias com São Miguel, conduzida por Frei Gilson, acontece na capital paraense.