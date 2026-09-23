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Vigília com Frei Gilson: veja o que pode e o que não pode levar para o Mangueirão

Evento ocorre nos dias 26 e 27 de setembro, com 12 horas de programação em Belém

O Liberal
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A Arquidiocese de Belém confirmou que o encerramento dos 40 dias da Quaresma de São Miguel será com Frei Gilson e vai ocorrer no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém do Pará, nos dias 26 e 27 de setembro de 2026 (Foto: Divulgação)

A Vigília dos 40 Dias com São Miguel, conduzida por Frei Gilson, será realizada nos dias 26 e 27 de setembro de 2026, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. Para evitar problemas durante o acesso, a organização divulgou uma lista com os itens permitidos e proibidos dentro do estádio.

A programação começa às 18h de sábado e segue até as 6h de domingo. Os portões serão abertos às 15h. O evento terá 12 horas de oração, louvor, pregação, Santa Missa e Santo Rosário, além de apresentações de Frei Gilson, Banda Arkanjos e Eliana Ribeiro.

O que pode levar para a Vigília

De acordo com as orientações divulgadas pela organização, alguns alimentos, medicamentos e objetos pessoais são permitidos, mas há limites de quantidade e tamanho.

Entre os itens autorizados estão:

  • Alimentos não perecíveis industrializados, em pequenas quantidades, como biscoitos e barras de cereal;
  • Alimentos para bebês, desde que estejam em embalagem original e lacrada;
  • Frutas cortadas, desde que estejam em embalagem adequada;
  • Alimentos e bebidas para pessoas com necessidades médicas, mediante apresentação de receita com CRM;
  • Medicamentos e equipamentos médicos, em quantidades razoáveis e com receita quando necessário;
  • Até cinco embalagens de produtos de higiene pessoal, com até 200 ml cada, totalizando no máximo 1 litro;
  • Até seis garrafas de água descartáveis, com até 500 ml cada, totalizando no máximo 3 litros;
  • Bolsa ou mochila de até 30 x 35 centímetros.

A recomendação é que os participantes levem somente o necessário e organizem os pertences antes de chegar ao estádio.

Itens proibidos no Mangueirão

A lista de restrições é extensa. Segundo a organização, os itens proibidos estão relacionados às normas de segurança da vigilância sanitária e à proteção dos participantes durante o evento.

Não será permitida a entrada de:

  • Armas de fogo ou armas brancas de qualquer espécie;
  • Alimentos perecíveis;
  • Animais de estimação, exceto cães-guia;
  • Bebidas alcoólicas;
  • Carrinhos de bebê;
  • Cadeiras e bancos, inclusive desmontáveis;
  • Correntes, cintos pesados ou acessórios pontiagudos;
  • Comercialização de alimentos por ambulantes não autorizados nas áreas internas ou externas restritas;
  • Camisas de times ou com conteúdo político;
  • Cigarros eletrônicos;
  • Drogas ilícitas;
  • Fogos de artifício, explosivos e sinalizadores;
  • Guarda-chuvas ou similares, com exceção de capas de chuva;
  • Itens que possam obstruir a visão ou gerar conflitos;
  • Lasers, walkie-talkies e drones;
  • Latas, garrafas de vidro, metal ou material rígido;
  • Materiais ou objetos que possam causar ferimentos;
  • Mochilas ou bolsas maiores que 20 x 30 centímetros;
  • Outros objetos que possam causar danos ou importunação;
  • Painéis e adesivos;
  • Perfumes e maquiagens em recipientes de vidro;
  • Símbolos ou mensagens ofensivas, racistas, homofóbicas ou sexistas;
  • Skates, patinetes ou similares;
  • Bastões de selfie.

Não haverá guarda-volumes

Um dos principais alertas da organização é que não haverá guarda-volumes no Mangueirão. Por isso, objetos proibidos encontrados durante a revista serão descartados na entrada.

A orientação é que os participantes se organizem antecipadamente para evitar levar itens que não poderão entrar no estádio.

Vigília terá 12 horas de programação

A programação começa no sábado, 26 de setembro, com a abertura dos portões às 15h e acolhida às 18h. Ao longo da noite, haverá louvor, pregação de Frei Gilson, apresentações musicais e Santa Missa.

No domingo, a programação segue com show de Eliana Ribeiro, Santo Rosário e encerramento às 6h. A vigília também contará com a participação da Banda Arkanjos e do arcebispo de Belém, Dom Júlio Endi Akamine.

Programação

Sábado (26):

  • 15h – Abertura dos portões
  • 18h – Acolhida
  • 18h30 – Louvor com a Banda Arkanjos
  • 19h – Pregação com Frei Gilson
  • 20h45 – Show da Banda Arkanjos
  • 22h – Show de Frei Gilson

Domingo (27):

  • 0h – Santa Missa
  • 2h – Show de Eliana Ribeiro
  • 3h30 – Santo Rosário
  • 6h – Encerramento

Ingressos estão esgotados

A Arquidiocese de Belém informou que os ingressos disponibilizados na plataforma oficial foram esgotados. A entidade também recebeu uma cota de ingressos destinada à arrecadação de recursos para a Rede Nazaré de Comunicação.

A realização da vigília em Belém marca, segundo a Arquidiocese, a primeira vez que a Vigília de Encerramento Nacional dos 40 Dias com São Miguel, conduzida por Frei Gilson, acontece na capital paraense. 

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Palavras-chave

Vigília dos 40 Dias com São Miguel

Frei Gilson
Belém
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