Vestibular UFPA 2027: prazo de inscrição termina nesta segunda-feira (23)

Seleção oferece 7.033 vagas em cursos presenciais de graduação e outras 196 destinadas a pessoas com deficiência

As inscrições para o Processo Seletivo 2027 da Universidade Federal do Pará (UFPA) terminaram às 17h desta segunda-feira (23). Os candidatos interessados em disputar uma das vagas precisavam realizar o cadastro exclusivamente pela internet, no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps). O edital completo, com a relação de cursos, vagas e demais regras da seleção, está disponível no site também.

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A seleção oferece 7.033 vagas em cursos presenciais de graduação, além de outras 196 destinadas a pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades estão distribuídas entre os 12 campi da universidade, localizados em Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Salinópolis, Soure e Tucuruí, além de ofertas em outros municípios paraenses.

O ingresso dos candidatos classificados será definido com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 e nos critérios estabelecidos no edital do processo seletivo. O documento apresenta a distribuição das vagas por curso, turno, local de oferta e período de ingresso.

A taxa de inscrição foi fixada em R$ 110 para candidatos que cursaram todo ou parte do ensino médio em instituições privadas sem bolsa integral. Estudantes da rede pública, bolsistas integrais de escolas particulares e candidatos que atendem aos demais critérios previstos no edital puderam solicitar a isenção do pagamento durante o período de inscrição.