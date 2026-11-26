A vereadora de Belém Marinor Brito (Psol) realizou uma visita institucional ao Grupo Liberal nesta quarta-feira (25). Na ocasião, ela foi recebida pelo CEO da empresa, Ronaldo Maiorana, e por Ronaldo Maiorana Jr. Durante o encontro, a parlamentar abordou pautas consideradas importantes e estratégicas tanto para a Câmara Municipal de Belém quanto para a capital paraense.
Marinor Brito destacou o propósito de sua visita. "Visitei o Grupo Liberal para conversar sobre a atualidade de Belém e os desafios da nossa cidade", afirmou a vereadora.
Entre os temas discutidos, a vereadora citou a sessão prevista para quinta-feira (26) sobre a implantação do Data Center e seus possíveis impactos ambientais. Outros pontos abordados foram o Plano Local de Ações Climáticas e o Plano Diretor Urbano.
Papel da Imprensa e Agradecimento
A vereadora enfatizou o papel fundamental da imprensa. "A imprensa tem um papel essencial em informar, fiscalizar e manter a população atenta aos temas relevantes", declarou Marinor Brito.
Ao final, Marinor Brito expressou seu agradecimento. "Agradeço o acolhimento das pautas de interesse da cidade pelo seu presidente, Ronaldo Maiorana, e equipe", concluiu.