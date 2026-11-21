Vendedor de picolé para o trabalho para fazer orações nas ruas de Belém

Aos 58 anos, Guilherme Silva transforma momentos da rotina de trabalho em pedidos de saúde e bênçãos para desconhecidos; sonho é construir uma casa para deixar aos filhos

Em meio ao trânsito intenso, ao calor e à pressa de quem circula pelas ruas de Belém, uma cena chama a atenção: um vendedor de picolés interrompe o trabalho, para o carrinho e fecha os olhos para fazer uma oração. Aos 58 anos, Guilherme Silva dedica alguns minutos do dia a pedir pela saúde de pessoas doentes, por crianças, mulheres e por todos aqueles que, segundo ele, precisam de uma bênção. Enquanto percorre diferentes pontos da capital para garantir o sustento da família, também alimenta a esperança de realizar um sonho: construir a própria casa.

A cena foi registrada durante um passeio de bicicleta pela cidade. O Grupo Liberal já havia observado Guilherme nas proximidades da Praça Porto Futuro, perto da Doca, mas só conseguiu conversar com o vendedor em um segundo encontro, em frente à Praça Waldemar Henrique.

Sob o sol forte, enquanto carros e pessoas seguiam apressados, Guilherme interrompia a caminhada para orar. A atitude, que faz parte de sua rotina, chamou a atenção pela simplicidade e pela disposição de dedicar parte do tempo de trabalho a pedidos em favor de outras pessoas.

Orações por quem enfrenta dificuldades

Guilherme conta que suas orações são direcionadas principalmente a quem enfrenta problemas de saúde e está internado em hospitais. Ele também pede proteção para as mulheres e bênçãos para aqueles que cruzam seu caminho e o ajudam de alguma maneira.

“Eu oro pelas pessoas que estão precisando, que estão nos hospitais, as pessoas que estão especiais. Oro pelas mulheres. Que Deus guarde elas. Em nome do Senhor”, relata.

Entre os locais onde costuma parar para fazer suas preces estão o Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, a Rua Antônio Everdosa e a Avenida Visconde de Souza Franco, conhecida como Doca.

“Eu peço muito a Deus que dê a cura das pessoas que estão nos hospitais - senhoras, crianças”, diz.

A gratidão também faz parte das orações. Guilherme afirma que lembra das pessoas que o ajudam e deseja que elas recebam em dobro tudo o que oferecem.

“Que Deus multiplique pra essas pessoas. Que Deus dê bênção pra essas pessoas. Que Deus multiplique as coisas pra essas pessoas que me abençoam”, afirma.

Jornada de trabalho e sonhos para a família

A rotina do vendedor começa cedo e termina apenas no início da noite. Guilherme conta que trabalha das 8h às quase 19h, percorrendo as ruas de Belém para vender picolés. Mesmo com uma distensão na perna, continua trabalhando e buscando condições melhores de vida.

Além de construir uma casa, ele tem outro desejo: conseguir um emprego para a filha, para que ela possa ajudar a custear os próprios estudos.

“Eu começo a trabalhar 8h da manhã e largo quase 7h da noite. Ainda tô com uma distensão na perna. Deus sabe e a minha vontade é conseguir um emprego pra minha filha, pra ajudar ela a pagar os estudos dela”, conta.

A casa, porém, representa uma conquista especial. Mais do que ter um imóvel próprio, Guilherme pensa no futuro dos filhos e no que poderá deixar para eles.

“Eu tenho vontade de fazer a minha casa. Fazer tudinho. No dia que eu partir vai ficar pros meus filhos. Em nome do Senhor!”, afirma.

Ajuda para realizar um sonho

Mesmo diante das dificuldades de uma longa jornada de trabalho, Guilherme mantém a esperança de conseguir apoio para transformar o sonho da casa própria em realidade.