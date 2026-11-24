Um dos jornaleiros mais antigos vende O LIBERAL há quase 60 anos

Há quase seis décadas, o jornaleiro Antônio Guilherme Ramos percorre as ruas de Belém diariamente para vender O LIBERAL. O trabalho começa antes das 4h, quando ele sai de casa para chegar ao ponto de venda ainda nas primeiras horas da manhã. Aos 73 anos, ele mantém uma rotina de domingo a domingo, acompanhou diferentes momentos da história do jornal e é um dos jornaleiros mais antigos.

O ponto de venda de Antônio fica na esquina da rua Domingos Marreiros com a travessa 14 de Março, no bairro do Umarizal. No dia a dia, ele costuma vender todos os exemplares antes do meio-dia. Segundo o jornaleiro, O LIBERAL é o primeiro a acabar. Recém-lançado pelo Grupo Liberal, o Égua do Jornal, antigo Amazônia Jornal, também está entre os títulos com maior procura pelos leitores.

“Para mim, ser jornaleiro é uma coisa maravilhosa, porque não tenho vergonha do que faço. Saio de casa de madrugada e, às vezes, a gente não tem folga. No sábado, trabalho por conta própria, então sou eu quem determina a minha folga. Mas, se eu não vier para cá, não vou ganhar dinheiro como gostaria”, comenta ele..

No dia a dia, Antônio observa que o jornal impresso ainda tem leitores fiéis, principalmente entre as pessoas mais velhas. Por estar localizado na esquina da rua Domingos Marreiros, o ponto de venda recebe um grande fluxo de clientes.

“As pessoas gostam do jornal. Ainda existem aqueles senhores que gostam de ler. Os jovens não gostam tanto, preferem a internet, o celular. Mas não sabem o mal que isso faz. Converso com muita gente, inclusive médicos oftalmologistas, que falam sobre isso. A vista vai embora, porque a pessoa fica o tempo todo olhando para aquela tela. E não pode ser assim. Não tem coisa melhor, meu amigo, do que ler um jornal”, comenta.

“Não tem coisa melhor. Digo isso para qualquer pessoa: você começa a ler um pouquinho, termina uma parte, depois volta e continua. Já na internet, no celular, você tem que ficar passando para frente até acabar aquilo. Aqui no jornal, não”, acrescenta.

Relação com os leitores

Para manter a clientela, o segredo, segundo ele, também é conquistar os leitores. “O que vale é o conhecimento que construí com toda essa clientela. É saber tratar as pessoas, seja quem for. É o que sei fazer na minha vida: tratar bem as pessoas. É ‘tio’ para cá, ‘tio’ para lá. Quando alguém chega, vou lá e converso. O dia em que eu não puder mais fazer isso, vou sentir muita saudade”, afirma Antônio Guilherme.

Quase 60 anos depois de começar a vender jornais, Antônio continua cumprindo a mesma rotina de trabalho. Acorda de madrugada e chega cedo ao ponto de venda. “Até mesmo no fim de semana, ninguém pode dizer: ‘Não, ele não está’. Eu estou aqui até meio-dia, meio-dia e meia. É todo dia, de domingo a domingo, de segunda a segunda. Não tem dia de folga”, conta.

“Desde os 14 anos, trabalho com o jornal. Se você chegar aqui às 6h da manhã, eu já estou aqui. Saio de casa às 3h40 da madrugada, às vezes às 3h. Não deixei a peteca cair. Continuo até hoje aqui”, acrescenta o jornaleiro ao relembrar que construiu a vida dele, criou os filhos e estruturou a sua vida com o trabalho dele.

Memórias

Ao longo de sua trajetória, Antônio acompanhou as transformações da imprensa paraense e a consolidação de O LIBERAL após a aquisição por Romulo Maiorana. O jornaleiro também guarda lembranças da convivência com o fundador do Grupo Liberal, que costumava visitar os vendedores durante a madrugada e conversar com a equipe. Ele recorda a proximidade do empresário com os trabalhadores e o descreve como “uma pessoa muito boa”.

“Naquela época, tinha A Província, tinha Folha do Norte, que depois se tornou O Liberal, adquirido pelo seu Romulo. Ele era uma pessoa muito bacana conosco. Era daquelas pessoas que chegavam de madrugada e conversavam com a gente. Perguntava aos jornaleiros quem tinha vendido mais jornais durante o mês, durante a semana”, relata.