UFPA divulga resultado preliminar do PSE Migre 2027; confira

O processo foi destinado a imigrantes, refugiados, asilados, apátridas, pessoas com visto humanitário ou autorização de residência para acolhida humanitária e vítimas de tráfico de pessoas

O resultado preliminar do Processo Seletivo Especial Migre 2027 foi divulgado nesta segunda-feira (23) pela Universidade Federal do Pará (UFPA). A lista tem 7 classificados, sendo 6 em cursos de Belém e 1 em Medicina, no campus de Altamira. A relação de classificados e a lista de espera estão disponíveis no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps), no endereço ceps.ufpa.br.

Em Belém, foram classificados Pierreline Josil em Administração, com nota 8,50; Francia Pierrette em Conservação e Restauro, com 10,00, e Sayeed Haroon Sadat em Economia, com 9,00. Também aparecem na lista Funmilayo Temitope Daramola em Enfermagem, com 9,00; Michell Dayana Martinez Bohorquez em Letras – Inglês, com 9,50, e Dwehetta Surprise Jah em Turismo, com 10,00. Em Altamira, Richar Gonzalez Perez foi classificado em Medicina, com nota 10,00.

A seleção ofereceu 171 vagas de graduação em diferentes campi da UFPA. O processo foi destinado a imigrantes, refugiados, asilados, apátridas, pessoas com visto humanitário ou autorização de residência para acolhida humanitária e vítimas de tráfico de pessoas.