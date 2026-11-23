O resultado preliminar do Processo Seletivo Especial Migre 2027 foi divulgado nesta segunda-feira (23) pela Universidade Federal do Pará (UFPA). A lista tem 7 classificados, sendo 6 em cursos de Belém e 1 em Medicina, no campus de Altamira. A relação de classificados e a lista de espera estão disponíveis no site do Centro de Processos Seletivos (Ceps), no endereço ceps.ufpa.br.
Em Belém, foram classificados Pierreline Josil em Administração, com nota 8,50; Francia Pierrette em Conservação e Restauro, com 10,00, e Sayeed Haroon Sadat em Economia, com 9,00. Também aparecem na lista Funmilayo Temitope Daramola em Enfermagem, com 9,00; Michell Dayana Martinez Bohorquez em Letras – Inglês, com 9,50, e Dwehetta Surprise Jah em Turismo, com 10,00. Em Altamira, Richar Gonzalez Perez foi classificado em Medicina, com nota 10,00.
A seleção ofereceu 171 vagas de graduação em diferentes campi da UFPA. O processo foi destinado a imigrantes, refugiados, asilados, apátridas, pessoas com visto humanitário ou autorização de residência para acolhida humanitária e vítimas de tráfico de pessoas.
Os candidatos podem apresentar recursos nos dias 24 e 25 de novembro, exclusivamente pelo sistema de Inscrição/Acompanhamento do Ceps. O resultado definitivo será publicado após a análise dos recursos. A convocação dos classificados para a habilitação ao vínculo institucional será depois dessa publicação, conforme edital do Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos (Ciac).