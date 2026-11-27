Trânsito na Avenida João Paulo II é liberado nos dois sentidos no Curió-Utinga

O trânsito na Avenida João Paulo II, no cruzamento com as avenidas Doutor Freitas e Perimetral, foi liberado nos dois sentidos, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) nesta sexta-feira (27/11). O órgão afirmou que o tráfego de veículos está totalmente liberado.

Na manhã da última quinta-feira (26/11), equipe de reportagem do Grupo Liberal presenciou que as divisórias de concreto foram removidas e o trânsito já estava sendo liberado. As vias sofrem intervenções para a construção de um novo viaduto no cruzamento das avenidas João Paulo II e Doutor Freitas, no Marco, em Belém. A previsão divulgada pelo NGTM é que os serviços seriam concluídos no segundo semestre de 2026.

Entretanto, a população tem reclamado dos transtornos e da demora da obra, que deveria ter sido concluída antes da COP30. Os moradores do bairro Curió-Utinga apontam que obstáculos, desníveis, rampas bloqueadas e da falta de acesso às calçadas, impactam especialmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida. A falta de transparência sobre a previsão de entrega da obra é outro problema.