Trânsito de Belém terá mudanças com ensaio das forças de segurança para a Cúpula da Amazônia

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que a avenida Brigadeiro Protásio será interditada, a partir das 8h45 desta quarta-feira (2), no trecho entre as avenidas Doutor Freitas e Júlio César, no bairro do Marco. O bloqueio deve ocorrer até às 11h. A Semob orienta os condutores a evitarem a área neste horário.

O trecho fica localizado na lateral do Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, espaço que sediará o evento Cúpula da Amazônia, que ocorre entre os dias 8 e 9 de agosto, com a pressa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chefes de estado de outros sete países que possuem a floresta amazônica em seu território.

O motivo da interdição é a realização do evento-teste, organizado pelo setor de segurança do governo federal, visando o evento. Agentes da Semob estarão no local para orientar o trânsito e garantir a segurança e fluidez viária.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), o ensaio geral reunirá as equipes de segurança estadual, federal e municipal nas vias e ruas da Região Metropolitana de Belém.