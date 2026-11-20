Tirolesa de Natal vira opção de lazer para famílias em Belém

Atração temática do Mundo Bita funciona até 3 de janeiro no Parque Shopping Belém, com ingressos a partir de R$ 10 para clientes do programa de benefícios

Com a chegada do período de Natal e das férias escolares, as famílias de Belém ganham mais uma opção de lazer para incluir na programação de fim de ano. Uma tirolesa temática do Mundo Bita foi instalada na Árvore de Natal do Parque Shopping Belém e funciona diariamente até o dia 3 de janeiro de 2027.

A atração começou a operar no dia 15 de novembro e fica disponível das 10h às 22h, no Piso 1 do shopping. Cada ingresso dá direito a três voltas na tirolesa.

A proposta amplia as opções de passeio para crianças e famílias durante um período em que cresce a procura por atividades ligadas ao Natal e às férias escolares na capital paraense.

Quem pode brincar na tirolesa?

De acordo com o regulamento oficial da atração, o acesso é permitido para crianças a partir de 90 centímetros de altura. A tirolesa também possui limite máximo de peso de 80 quilos.

Durante todo o período em que a criança estiver no brinquedo, o adulto responsável deverá acompanhá-la visualmente.

O regulamento informa ainda que a organização não se responsabiliza por objetos deixados no brinquedo e que a atração poderá entrar em manutenção sem aviso prévio.

Também está previsto que o participante poderá ser convidado a se retirar caso desrespeite alguma regra ou provoque desconforto ou risco a outras pessoas.

Quanto custa a Tirolesa de Natal?

O ingresso para o público geral custa R$ 20 e dá direito a três voltas na atração.

Clientes cadastrados no Programa de Benefícios do Parque Shopping Belém têm valores diferenciados de acordo com a categoria de estrelas:

Público geral: R$ 20;

R$ 20; Cliente 1 Estrela: R$ 18;

R$ 18; Cliente 2 Estrelas: R$ 15;

R$ 15; Cliente 3 Estrelas: R$ 10;

R$ 10; Pessoas com deficiência (PCD): meia-entrada.

Os ingressos podem ser adquiridos e pagos diretamente pelo aplicativo do Parque Shopping Belém. Os descontos são destinados aos participantes do Programa de Benefícios e variam conforme a quantidade de estrelas de cada cliente.

Mundo Bita integra programação de Natal

A tirolesa faz parte da programação natalina do Parque Shopping Belém e utiliza o universo do Mundo Bita como tema.

A atração permanece disponível durante todo o período de festas de fim de ano e também avança pelas primeiras semanas das férias escolares, funcionando até 3 de janeiro de 2027.

Serviço

Tirolesa de Natal Mundo Bita

Período: 15 de novembro de 2026 a 3 de janeiro de 2027

Horário: Todos os dias, das 10h às 22h

Local: Piso 1 do Parque Shopping Belém

Público geral: R$ 20

Cliente 1 Estrela: R$ 18

Cliente 2 Estrelas: R$ 15

Cliente 3 Estrelas: R$ 10

PCD: meia-entrada

Quantidade: Três voltas por ingresso

Altura mínima: 90 cm

Peso máximo: 80 kg