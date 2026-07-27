Seis prédios históricos do Museu Goeldi passam por restauração; parque segue aberto à visitação

Seis prédios históricos do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), em Belém, estão passando por obras de restauração e revitalização. As intervenções fazem parte de um conjunto de melhorias na unidade e ocorrem sem interromper a visitação, embora os frequentadores possam encontrar áreas isoladas e mudanças temporárias nos trajetos internos. Apesar das intervenções, o Parque Zoobotânico permanece aberto para visitação. O Museu Goeldi informa que qualquer alteração no funcionamento será comunicada antecipadamente por meio dos canais oficiais da instituição.

Entre os imóveis contemplados estão o Pavilhão Domingos Soares Ferreira Penna, conhecido como "Rocinha", localizado na entrada do parque; os chalés Andreas Goeldi, Rodolfo Siqueira Rodrigues e João Batista de Sá; a Biblioteca Clara Maria Galvão; o sobrado onde funciona o Auditório Alexandre Rodrigues Ferreira; e o prédio conhecido como "Casinha da Nove", na esquina da travessa Nove de Janeiro com a avenida Magalhães Barata.

Segundo o Serviço do Parque Zoobotânico (Sepzo), as obras ainda não comprometem a experiência dos visitantes. No entanto, é necessário respeitar as áreas isoladas por tapumes e cercamentos, evitando a aproximação dos locais onde os serviços estão sendo executados. Equipes do parque também orientam o público sobre eventuais alterações de percurso.