Segurança de crianças e adolescentes em viagens de barco é reforçada em Belém

A ação da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), junto ao Juizado da Infância e da Juventude, exige que os menores de idade transitem com documento de identificação e responsável legal

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) tem reforçado a segurança de crianças e adolescentes, especialmente menores de 16 anos, em viagens de barco. Junto ao Juizado da Infância e da Juventude, o órgão exige a apresentação de documento de identificação e presença de responsável legal comprovado — seja por meio de Certidão de Nascimento e RG ou autorização assinada. A ação inclui avisos sonoros nos terminais hidroviários e verificação de documentações antes do embarque.

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O reforço ocorre nos Terminais Hidroviários de Belém, da Tamandaré e de Icoaraci. Durante o desembarque, os passageiros também podem ter documentos solicitados para avaliação. O Gerente Jurídico da CPH, Marcus Nascimento Júnior, explica que as exigências são previstas por lei.

Marcus Nascimento Júnior, Gerente Jurídico da CPH (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“A regra é muito simples. A primeira delas é ter identificação. A segunda é que esteja acompanhado de um responsável. Se não estiver acompanhado de um responsável, que seja, pelo menos, parente e que esse parentesco consiga ser comprovado”, fala.

De acordo com o Artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é obrigatório que o menor de 16 anos tenha autorização para viajar desacompanhado dos pais ou responsáveis. O texto prevê que, se não houver um documento assinado, é necessária a apresentação de outros que comprovem o grau de parentesco. Adolescentes a partir de 16 anos podem viajar apenas com documento de identificação.

O ECA prevê que a exigência ocorra quando há saída da comarca. No caso da Comarca de Belém, a abrangência envolve a capital e as ilhas do Combu e de Mosqueiro, por exemplo. Apesar da autorização não ser obrigatória, a CPH exige que os documentos de identificação do menor e acompanhante sejam apresentados.

“É o fortalecimento de uma regra que já existe. Nós estamos atuando de maneira a formar um plano de ação com os órgãos que atuam, juntamente, aqui na operação para que, de maneira conjunta, a gente possa estar sempre estudando quais são essas fragilidades”, diz Marcus.

O gerente detalha que, além do Juizado da Infância e da Juventude, a Companhia de Portos e Hidrovias recebe suporte da Polícia Federal (PF) e da Capitania dos Portos. Para reforço, avisos sonoros e visuais são divulgados por meio de autofalantes e televisões nos terminais, além de publicações nas redes sociais.

SEGURANÇA DE MENORES DE IDADE EM VIAGENS DE BARCO < > Foto: Igor Mota | O Liberal

“O que a gente quer, realmente, é fortalecer que o cidadão consiga entender que isso que está sendo cobrado é somente para proteger a criança e o adolescente, conforme prevê o ECA”, aponta.

Se não houver apresentação de documento de identifição e autorização em viagens sem os pais ou responsáveis, menores de 16 anos não podem embarcar. Os maiores de 16 anos são liberados para viajar sem a autorização, apenas com documento. Em todos os casos, a apresentação da identificação é exigida.

“Nos nossos terminais passam, em média, por dia, cinco mil pessoas. A gente não tem como identificar quais pessoas estão com boa e má intenção. A única forma da gente fazer isso de maneira mais simples possível é exigir o mínimo, que é a documentação do menor e do responsável. Com isso, a gente consegue garantir que esse menor esteja vinculado a uma pessoa que está acompanhando”, reforça.

Prevenção e organização

Organizar os documentos antes da viagem é a melhor forma de prevenir qualquer esquecimento. Por isso, a jovem Israeli Corrêa Santos, de 28 anos, sempre separa as documentações dos filhos com antecedência. Natural do Pará, Israeli mora no Mato Grosso e trabalha em uma companhia de reciclagem.

Israeli Corrêa Santos organiza os documentos dos filhos, Ismael e Josué (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Nesta quarta-feira (25), eles estavam no Terminal Hidroviário de Belém a caminho da Ilha do Marajó, para visitarem a família. Mãe de Ismael Corrêa, de 7 anos, e Josué Corrêa, de 5 anos, Israeli leva até as carteirinhas de vacinação. “Antes de sair de casa, eu já organizo tudo: identidade, CPF, certidão de nascimento deles. Vou colocando logo dentro de uma bolsinha, deixar tudo organizado”, comenta.

Na hora de comprar as passagens e embarcar, Israeli passa com tranquilidade e relata que nunca passou por intercorrências. “Só perguntam se eu sou a mãe, realmente, deles. Do resto, eu não tive problema”, lembra.

Sobre o reforço de avisos e fiscalização da CPH, a mãe é apoiadora: “É muito importante, devido ao tráfico de crianças e muitas coisas que já aconteceram. É, realmente, de suma importância acontecer isso mesmo.”

Rotineiramente, a pastora Renata Moreira, de 43 anos, viaja de barco com o filho, Miguel Moreira, estudante de 14 anos. Nesta quarta-feira, eles estavam retornando a Barcarena, onde moram, partindo do Terminal Hidroviário da Tamandaré, em Belém. Com os documentos de Miguel em mãos, Renata garante que o adolescente fique seguro em todas as viagens.

Renata Moreira leva os documentos do filho, Miguel Moreira, em todas as viagens (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“Eu acho de extrema necessidade a criança ter todos os documentos em mãos, justamente por questão se segurança. Então, desde pequenininho, a gente já acostumou a organizar. Agora, como a gente tem uma praticidade de ter acesso a toda a documentação, eu faço questão de sempre estar com a documentação dos meus filhos e a minha em mãos, a qualquer momento, qualquer viagem”, ressalta.

Renata fala que essa atitude é uma segurança para todos, desde o menor de idade até ao adulto que o acompanha. Enquanto mãe, ela se sente tranquila ao ver ações de reforço e cobranças de documentos por parte da Companhia de Portos e Hidrovias.