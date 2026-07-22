Rodoviários da Monte Cristo fecham trecho da Almirante Barroso na manhã desta quarta-feira

Rodoviários da empresa Monte Cristo interditaram um trecho da avenida Almirante Barroso, em Belém, na manhã desta quarta-feira (22), durante um protesto por salários atrasados, vale-alimentação e outros direitos trabalhistas. A manifestação é no perímetro do Bosque Rodrigues Alves, na pista de quem vem de São Brás para o Entroncamento, a partir da travessa Dr. Enéas Pinheiro.
Por volta das 7h30, o trecho já estava bastante congestionado, com motoristas desviando pela travessa Dr. Enéas Pinheiro. E, por volta das 8h20, a mobilização já tinha encerrado e o fluxo do trânsito estava normalizado.
Este é o terceiro dia de paralisação da categoria, que afeta linhas de ônibus operadas pela Monte Cristo. Ainda não há previsão para esses ônibus voltarem a rodar.
A reportagem vai apurar mais detalhes com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel).