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BELÉM

Rodoviários da Monte Cristo fecham trecho da Almirante Barroso na manhã desta quarta-feira

O protesto interditou toda a pista de quem vem de São Brás para o Entroncamento

O Liberal

22 de julho de 2026 às 08:12

Protesto

Protesto ( Foto: Reprodução redes sociais )

Rodoviários da empresa Monte Cristo interditaram um trecho da avenida Almirante Barroso, em Belém, na manhã desta quarta-feira (22), durante um protesto por salários atrasados, vale-alimentação e outros direitos trabalhistas. A manifestação é no perímetro do Bosque Rodrigues Alves, na pista de quem vem de São Brás para o Entroncamento, a partir da travessa Dr. Enéas Pinheiro. 

Por volta das 7h30, o trecho já estava bastante congestionado, com motoristas desviando pela travessa Dr. Enéas Pinheiro. E, por volta das 8h20, a mobilização já tinha encerrado e o fluxo do trânsito estava normalizado.

Este é o terceiro dia de paralisação da categoria, que afeta linhas de ônibus operadas pela Monte Cristo. Ainda não há previsão para esses ônibus voltarem a rodar.

A reportagem vai apurar mais detalhes com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), com a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém (Segbel) e com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel).

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