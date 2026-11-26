Rodovia da Integração em Barcarena é liberada após protesto

O protesto registrado na tarde desta quinta-feira (26) na Rodovia da Integração, em Barcarena, município da Região Metropolitana de Belém (RMB), foi encerrado no início da noite. A informação foi confirmada pelo Departamento Municipal de Trânsito de Barcarena.

A rodovia fica no bairro Beira Rio. As primeiras informações apontam que moradores da região bloquearam a estrada com pedaços de madeira, em protesto contra a demora na liberação, via Central de Regulação Estadual, de um leito hospitalar para um morador.

Sites de notícias da região divulgaram vídeos que mostram moradores da zona rural interditando os dois sentidos da estrada, usando galhos de árvores, pedaços de madeira e pneus incendiados.

Nas imagens que circularam, é possível ver carros de passeio à espera da liberação da pista, enquanto pessoas da comunidade utilizavam cartazes de papelão com a palavra 'Leito'. A interdição durou algumas horas e provocou transtorno para quem queria seguir viagem ou sair da área administrativa de Barcarena.

Até então, não há informações precisas sobre a identidade do paciente, em questão, nem do estado de saúde dele e da necessidade de internação hospitalar. A manifestação ocorreu no trecho entre o cemitério e a primeira ponte, no sentido de quem segue de Barcarena Sede para Vila dos Cabanos, segundo as informações primárias.