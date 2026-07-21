Quem cuida do pet durante as férias? Hospedagens especializadas ganham espaço em Belém

Durante o período de férias, quando muitos tutores viajam sem a companhia dos animais de estimação, cresce a procura por um serviço que vem ganhando cada vez mais espaço em Belém: os hostels e hotéis especializados para pets. A modalidade oferece hospedagem com acompanhamento durante todo o dia, atividades recreativas e cuidados personalizados, garantindo tranquilidade tanto para os animais quanto para seus donos.​ Além dos hotéis e hostels, os tutores também podem recorrer ao serviço de pet sitter, profissional que realiza visitas programadas à residência para alimentar, medicar, brincar e cuidar do animal durante a ausência da família.

Na capital paraense, o mercado de hospedagem para animais de estimação acompanha o crescimento da chamada humanização dos pets. Atualmente, é possível encontrar diversos espaços especializados que oferecem desde hospedagem durante viagens até serviços de daycare, recreação e atendimento individualizado. As diárias variam, em média, entre R$ 70 e R$ 100, dependendo da estrutura e dos serviços oferecidos.

Um desses empreendimentos é o Hostel Dog, administrado pela empresária Cint​ya Camil​la Guerra, localizado no bairro do Guamá, em Belém. O espaço funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo, oferecendo hospedagem e creche para cães. As diárias custam R$ 85, com check-in e check-out realizados ao meio-dia.

Serviços especializados para pets ganham espaço durante as férias escolares, em Belém. (Wagner Santana | O Liberal)

Além do Hostel Dog, a capital paraense conta com outras opções de hospedagem para pets, facilmente encontradas na internet, como a PetZone Creche e Hotel para Cães e Gatos, a AUpart – Pet Shop, Hospedagem e Cat Sitter e a Casa Pet Hotel, entre outros estabelecimentos especializados. É importante destacar que cada serviço possui características próprias: alguns atendem exclusivamente cães, outros são voltados para gatos e há ainda espaços que recebem ambas as espécies, além de oferecerem serviços complementares, como daycare e pet sitter.A empresária Cintya Camilla Guerra conta que a ideia do negócio surgiu de uma necessidade pessoal. Segundo ela, em 2018, quando precisava viajar, não encontrava um local que oferecesse os cuidados que considerava ideais para seus próprios animais.

“Eu já tinha três poodles e queria um lugar que tivesse supervisão durante 24 horas, carinho e que respeitasse a rotina deles. Montei toda a estrutura para deixá-los hospedados enquanto viajava e, quando voltei, resolvi abrir o espaço para receber outros pets”, relata.

Atualmente, o estabelecimento trabalha com hospedagem personalizada. Antes da estadia, os tutores informam todos os hábitos do animal, desde os horários das refeições até preferências específicas. “A gente mantém exatamente a rotina de cada pet. Se ele come três vezes ao dia, toma apenas água gelada ou precisa passear para fazer as necessidades, tudo isso é seguido. Já tivemos um cãozinho que tomava café da manhã com crepioca todos os dias, e nós preparávamos. Fazemos isso porque sabemos que manter a rotina reduz o estresse e facilita a adaptação quando ele volta para casa”, explica.

Outro diferencial é o respeito ao perfil comportamental de cada animal. Os cães são separados conforme o porte, o temperamento e o nível de socialização. “Tem pets que convivem muito bem em grupo e outros que precisam ficar sozinhos. Também evitamos colocar cães muito grandes junto com os pequenos para garantir a segurança durante as brincadeiras. A quantidade de animais varia justamente para que todos tenham espaço e conforto”, afirma.

Segundo a empresária, a procura pelo serviço cresce significativamente durante as férias escolares, além dos feriados prolongados e do fim de ano. “Sempre aumenta nessa época. Mesmo assim, mantemos um limite de hospedagens para garantir que todos recebam atenção e possam brincar, descansar e se sentir realmente em casa”, destaca.

Além da supervisão permanente, o hostel dispõe de brinquedos interativos e brinquedos antiestresse, utilizados para estimular física e mentalmente os cães durante a permanência no local.

Musicoterapia

Outro diferencial é a musicoterapia, atividade incorporada à rotina dos hóspedes. Durante a noite, o ambiente recebe iluminação em tons de azul e músicas instrumentais para proporcionar relaxamento. “Existem estudos científicos que mostram que a música ajuda a reduzir o estresse e deixa os cães mais tranquilos. Aqui, a gente faz desse momento uma forma de interação com eles. Muitos já conhecem a rotina e se aproximam quando começamos a tocar os instrumentos”, afirma Cintya.

Experiências

Quem utiliza esse tipo de serviço aprova a experiência. A fisioterapeuta Maria Cláudia Almeida é cliente do hostel há vários anos e afirma que conheceu o espaço por causa de outro cachorro da família, um cão idoso chamado Freddy. Atualmente, quem frequenta o local é Hulk, um filhote de nove meses que participa do daycare semanalmente e também fica hospedado quando os tutores viajam. “O Hulk vem para cá há cerca de seis meses, pelo menos uma vez por semana, e também quando a gente viaja. Ele passa um fim de semana ou até uma semana hospedado e ama ficar aqui”, relata.

Serviços especializados para pets ganham espaço durante as férias escolares, em Belém. (Wagner Santana | O Liberal)

Segundo ela, um dos principais diferenciais é a confiança na equipe e a certeza de que a rotina dos animais será mantida durante a hospedagem. “É um ambiente muito seguro. A equipe sempre manda vídeos e fotos, então a gente sabe que ele está sendo bem cuidado. Com o Freddy, que já era idosinho, eles nunca deixavam de seguir a rotina. Administravam os remédios, faziam a troca de fraldas e mantinham todos os cuidados que ele precisava. Isso faz toda a diferença”, afirma.

Além da hospedagem durante as viagens, Maria Claudia explica que utiliza o serviço para proporcionar momentos de socialização ao filhote e evitar que ele passe o dia sozinho. “Eu faço questão de trazê-lo uma vez por semana porque é um dia em que fico fora o dia inteiro. Assim ele brinca, convive com outros cães, gasta energia e não fica sozinho em casa. É um espaço amplo, limpo e com muitos brinquedos”, diz.

A fisioterapeuta conta que o daycare também contribui para o desenvolvimento comportamental do animal. “O Hulk ainda tem apenas nove meses e muita energia. Vir para cá ajuda a gastar essa energia e também faz com que ele se acostume desde cedo com outras pessoas e outros cachorros. Isso facilita muito quando ele chegar à fase adulta”, explica.

A animação do cão ao chegar ao hostel é, segundo ela, a maior prova de que o ambiente proporciona uma experiência positiva. “Quando estamos saindo de casa, ele já reconhece que está vindo para cá. Assim que vê o carro da Cintya, já pula todo animado. Ele chega por volta das sete da manhã, passa o dia inteiro brincando e socializando e volta para casa perto das cinco da tarde completamente cansado, pronto para dormir”, conta, entre risos.

Cuidados com os pets vão além da hospedagem durante as férias

Seja para os tutores que optam por levar os animais na viagem ou para aqueles que preferem deixá-los em hotéis, hostels ou aos cuidados de um pet sitter, alguns cuidados são essenciais para garantir o bem-estar dos pets durante o período de férias.

De acordo com o médico veterinário Adriano Braga Brasileiro de Alvarenga, professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará (UFPA) e especialista em Comportamento e Bem-Estar Animal, as altas temperaturas do verão amazônico podem provocar desidratação, estresse térmico e até insolação, especialmente em filhotes, idosos, animais obesos, de pelagem escura ou densa e aqueles com doenças cardíacas ou respiratórias.

Segundo o especialista, a hidratação deve receber atenção redobrada. A recomendação é manter água limpa e fresca sempre disponível, oferecer alimentos em horários de menor calor e evitar atividades físicas intensas durante os períodos mais quentes do dia. Uma alternativa para estimular a ingestão de líquidos é utilizar cubos de gelo com alimentos, estratégia que também funciona como enriquecimento ambiental para os animais.

Caso o tutor decida viajar com o pet, o ideal é planejar o deslocamento com antecedência. O veterinário orienta que os animais sejam acostumados gradualmente ao carro por meio de pequenos passeios antes de viagens mais longas. Durante o trajeto, é indispensável utilizar caixa de transporte ou cinto de segurança apropriado, fazer paradas para hidratação e nunca deixar o animal sozinho dentro do veículo.

Já para quem opta por deixar o animal sob os cuidados de um hotel, hostel ou pet sitter, Adriano recomenda fornecer todas as informações sobre a rotina do pet, incluindo horários de alimentação, medicamentos, hábitos comportamentais, contatos do tutor e do médico veterinário, além de orientações para situações de emergência. O professor ressalta que o mais importante é escolher um serviço de confiança que priorize o bem-estar do animal e mantenha, sempre que possível, sua rotina habitual.

Especialista orienta como proteger os pets durante as férias

Independentemente de o animal acompanhar a família na viagem ou permanecer em um hotel, hostel ou aos cuidados de um pet sitter, alguns cuidados são fundamentais para preservar sua saúde e bem-estar durante o verão amazônico.

Segundo o médico veterinário Adriano Braga Brasileiro de Alvarenga, professor da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará (UFPA) e especialista em Comportamento e Bem-Estar Animal, as altas temperaturas podem representar riscos à saúde dos animais. “As temperaturas elevadas já atingem os animais, pois atrapalham a dissipação do calor corporal, causam desidratação, estresse térmico e insolação”, afirma o especialista. Ele destaca que filhotes, idosos, animais obesos, de pelagem escura ou densa e aqueles com doenças cardíacas ou respiratórias estão entre os mais vulneráveis.

Em situações de superaquecimento, o atendimento deve ser imediato. “O animal deve ser levado para um local fresco, receber resfriamento gradual com água fresca para permitir a termorregulação e ser encaminhado ao médico veterinário”, orienta Adriano.

A hidratação também merece atenção especial. Embora a alimentação não precise ser alterada durante o verão, o veterinário recomenda priorizar alimentos frescos e evitar refeições nos horários mais quentes do dia. Para incentivar o consumo de água, uma alternativa é utilizar alimentos congelados. “Outra boa opção é implementar o enriquecimento sensorial com alimentos dentro de cubos de gelo, pois ocupa o tempo do animal e proporciona hidratação adicional ou indireta”, explica.

Já para quem pretende viajar com o pet, o professor alerta que é preciso considerar fatores como idade, estado de saúde e temperamento do animal. Alguns cães e gatos podem apresentar ansiedade e estresse durante deslocamentos, tornando mais indicada a permanência em um hotel especializado ou com um cuidador de confiança. “Nesse caso, é importante repassar informações como rotina, alimentação, medicações, comportamento, além de deixar os contatos do tutor e do médico veterinário, com orientações em caso de emergência”, ressalta.

Adriano também recomenda que os animais sejam acostumados gradualmente aos deslocamentos antes de viagens longas. “Animais expostos pela primeira vez a um novo ambiente, como o carro, podem apresentar comportamento aversivo, enjoo e até vômito. O ideal é expor o animal a pequenos passeios prévios para o organismo se adaptar”, afirma.