Queimadas provocam 500 atendimentos de síndromes respiratórias no Mosqueiro

Casos foram registrados nos últimos 30 dias na Ilha, onde no sábado (28) quatro pesssoas foram presas, acusadas de promoverem queimadas criminosas

Como consequência de queimadas na Ilha do Mosqueiro, nos últimos 30 dias, o Hospital Geral desse Distrito de Belém registrou cerca de 500 atendimentos por síndromes respiratórias. Essa informação foi repassada pela Prefeitura de Belém, no contexto da megaoperação "Mosqueiro Sem Chamas", desenvolvida por forças municipais e estaduais para o combate a queimadas criminosas no balneário, no último sábado (28), que resultou na prisão de quatro pessoas em flagrante.

Técnicos da Prefeitura de Belém explicam que a exposição à fumaça pode causar irritação nos olhos e nas vias respiratórias, agravar quadros de asma e outras doenças pulmonares, além de afetar principalmente crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios preexistentes.

Além das quatro prisões em flagrante, outras quatro pessoas foram intimadas a comparecer à autoridade policial para prestar esclarecimentos sobre possíveis incêndios criminosos registrados ao longo desta semana.

Durante as ações de fiscalização ambiental, uma pessoa também foi notificada e multada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) por construção irregular.

O agente de fiscalização Paulo Fontel explica que, além das queimadas, as equipes têm identificado outras irregularidades que contribuem para a degradação ambiental na ilha. “Estamos intensificando as fiscalizações para identificar desmatamentos e outras infrações ambientais. Nosso trabalho é identificar essas irregularidades e adotar as medidas administrativas cabíveis”.

Como destacou o secretário executivo de Ordem Pública e Defesa Civil, Vitor Magalhães, a ação integrada é uma resposta aos incêndios registrados em Mosqueiro, principalmente neste período de estiagem, quando a vegetação fica mais vulnerável e o fogo pode se espalhar rapidamente.

“Estamos intensificando a presença do poder público em Mosqueiro para combater essas queimadas criminosas. A operação reúne forças de segurança e fiscalização ambiental justamente para identificar quem está provocando esses incêndios, quem são os mandantes e quem executa essas ações. Não vamos tolerar crimes ambientais que colocam em risco a população, o meio ambiente e o patrimônio natural da ilha”, afirmou Vitor Magalhães.

Polícia

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a participação de cada um dos presos e apurar os demais casos de incêndios registrados em Mosqueiro. A delegada Nilde Rosa reforça que o trabalho investigativo busca responsabilizar todos os envolvidos, incluindo aqueles que ordenam ou executam as queimadas.

“Estamos investigando para esclarecer a participação de cada envolvido nesses incêndios. Durante a operação, quatro pessoas foram presas em flagrante, e os elementos levantados apontam suspeitas de atuação de mandantes e executores", destaca a delegada Nilde. "Também estamos intimando outras pessoas para prestar esclarecimentos sobre ocorrências registradas ao longo desta semana. Nosso objetivo é reunir provas, identificar a dinâmica desses crimes e responsabilizar criminalmente quem estiver envolvido”, acrescentou.

A operação “Mosqueiro Sem Chamas” faz parte do programa Belém em Ordem, iniciativa da Prefeitura de Belém voltada ao ordenamento público e à intensificação das ações de fiscalização e segurança na capital.

Denúncias

A Prefeitura de Belém explica que a participação da população é fundamental para o combate às queimadas criminosas. Denúncias de irregularidades podem ser feitas pelo telefone 190, da Polícia Militar, e, em situações de emergência envolvendo incêndios, pelo 193, do Corpo de Bombeiros.