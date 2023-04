Proteger e cuidar: ações sociais levam esperança à população

O trabalho que as forças de segurança do Estado realizam nas comunidades, em todo o Pará, afetam positivamente centenas de pessoas. Destacadas durante os 23 anos de existência do Jornal Amazônia, essas ações possuem um importante papel de servir e proteger a sociedade paraense. E dentro dessa proposta, atuações relacionadas à saúde e inclusão social são estratégias que aproximam a instituição da população. Um dos exemplos mais duradouros dessa contribuição é o Programa de Equoterapia, que faz parte do Centro de Reabilitação da Polícia Militar do Estado. Há mais de 30 anos em funcionamento, a iniciativa, que inclui cavalos em todas as atividades, garante qualidade de vida aos praticantes.

“Esse projeto busca desenvolver as áreas motora e emocional, intervenções cognitivas e do ensino-aprendizado. Desde 1993, ele atende policiais militares, seus dependentes e a sociedade civil. Para participar, a pessoa procura o centro de equoterapia que fica no prédio ao lado da cavalaria da PMPA, próximo ao mangueirão. Faz a pré-inscrição e uma triagem, se reunir condições indicadas para a terapia com o cavalo, entra na lista e é só aguardar a vaga. Além de proteger o cidadão contra a violência, a PM desenvolve várias ações preventivas e programas que aproximam e criam uma relação de confiança entre a instituição e a sociedade”, declara o coordenador do programa, o fisioterapeuta, Major Angelo Scotta.

Legenda (Divulgação / PM)

Para desmistificar os agentes de segurança

Outra ação social de destaque é a campanha “Policiais Contra o Câncer”, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Pará. Desde 2014, sempre no mês de novembro, a campanha auxilia entidades filantrópicas que oferecem assistência às crianças e adolescentes que fazem tratamento contra o câncer em hospitais da região. Segundo o policial rodoviário federal Salim Junes, chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF no Pará, falar sobre o projeto no Jornal Amazônia também ajuda a despertar a solidariedade, empatia e esperança, assim como estimula ações de assistência a esses pacientes e um diagnóstico adiantado.

“É importante divulgar que essas ações sociais fazem parte do trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que além de ser uma polícia ostensiva, também preza por ser cidadã. Além de humanizar o trabalho, as ações aproximam e fortalecem a relação da sociedade com a instituição, desmistificando tabus negativos historicamente associados à atividade policial. As atividades realizadas são um momento de integração, união e compromisso dos policiais e demais instituições parceiras com a causa. Em 2022, foram arrecadados 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis e mais de 4.500 itens de materiais de higiene”, afirma.

Legenda (Divulgação / PM)

Solidariedade

Fazer da páscoa um momento especial para pessoas em situação de vulnerabilidade é um dos principais objetivos da ação “Páscoa Solidária”, realizada pela Polícia Militar, por meio do 48° Batalhão de PM (48° BPM). Com apoio de uma rede de chocolates (que doou o alimento) e da Secretaria Municipal de Educação, através do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), mais de 4.500 crianças, adolescentes e idosos foram presenteadas com ovos de chocolate em Tomé-Açu e Concórdia do Pará. Segundo o Tenente-Coronel Rabelo, comandante do 48º BPM, os agentes também organizaram uma palestra educativa sobre o significado da páscoa, que contou com a entrada de um Coelhinho para animar as crianças.

“Estamos indo em instituições de ensino com mais vulnerabilidade, casas de acolhimento e também vamos levar essas ações à idosos carentes. Temos gravado uma mensagem de solidariedade, de alerta sobre os perigos das drogas e violência. Algumas das escolas que estivemos são onde funciona o Proerd. Infelizmente não temos como atingir mais locais, pois sabemos que muitas crianças não ganham um bombom nessa época. Mas levar alegria a algumas delas é de grande valia para a PM”, assegura o comandante Rabelo.