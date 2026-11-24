PRF registra acidentes e feridos no feriado da Consciência Negra no Pará

Não houve registro de óbitos, e o excesso de velocidade foi a irregularidade de maior incidência (288 flagrantes)

PRF realizou 1.526 testes de alcoolemia e autuou cinco motoristas por direção sob efeito de álcool; e 14 por se recusarem a fazer o teste ( Foto: Divulgação / PRF / Imagem ilustrativa )

A Operação Consciência Negra 2026, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais do Pará, se encerrou no domingo (22), com o registro de 10 acidentes de trânsito, oito feridos e nenhuma morte. Durante quatro dias, a PRF reforçou a fiscalização de trânsito nas estradas.

A operação fiscalizou 1.897 veículos e 2.617 pessoas. No combate à embriaguez ao volante, a PRF fez 1.526 testes de alcoolemia e multou cinco motoristas por dirigir sob efeito de álcool e 14 por se recusarem a fazer o teste.

De acordo com o órgão federal, as equipes lavraram 1.348 autos de infração. Entre as irregularidades mais registradas, houve 288 flagrantes de excesso de velocidade, 159 ultrapassagens em local proibido, 68 autuações pela falta de capacete e 41 pela ausência do cinto de segurança.

A PRF divulgou que também atuou intensamente no combate à criminalidade, prendendo 28 pessoas por diversos crimes. Nas fiscalizações, os policiais apreenderam duas armas de fogo, 18 munições, 57,44 m³ de madeira ilegal e 600 cigarros eletrônicos, além de recuperarem dois veículos com registro de roubo ou furto e resgatarem um animal silvestre.