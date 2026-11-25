A morte de um bebê de cinco meses chamou a atenção da vizinhança no Residencial Viver Outeiro, no bairro Água Boa, na Ilha de Outeiro, em Belém e envolveu as polícias Civil e Militar, nesta terça-feira (24). A Polícia Civil investiga o ocorrido.
De acordo com relatos de populares, ainda era madrugada, quando a mãe da criança pediu ajuda a vizinhos. O bebê estava desacordado e foi levado para o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, em Icoaraci, no entanto, a morte foi constatada no hospital.
O corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia. Em nota ao Grupo Liberal, na tarde desta terça-feira (24), a Polícia Militar informou que foi chamada por moradores, mas quando chegou ao endereço informado, a criança já havia sido levada para o ‘Abelardo Santos’.
"A Polícia Militar do Pará informa que foi acionada para averiguar a morte de um bebê de cinco meses em um residencial no distrito de Outeiro. A criança havia sido levada ao Hospital Abelardo Santos pela mãe, onde o óbito foi constatado. A guarnição preservou o imóvel para perícia. O caso foi encaminhado à Polícia Civil que investiga as circunstâncias da morte”, diz a nota.
Nas redes sociais, há relatos iniciais apontando para um possível engasgo ou asfixia com vômito, mas esta informação não foi confirmada oficialmente como a causa da morte. Segundo a polícia, familiares e testemunhas vão ser ouvidas para esclarecer o caso.
BELÉM
Polícia Civil investiga morte de bebê de cinco meses em Outeiro
PM foi acionada e preservou o imóvel para perícia
O Liberal
24 de novembro de 2026 às 22:58
O caso foi encaminhado à Polícia Civil que investiga as circunstâncias da morte ( Foto: O Liberal / Arquivo )
A morte de um bebê de cinco meses chamou a atenção da vizinhança no Residencial Viver Outeiro, no bairro Água Boa, na Ilha de Outeiro, em Belém e envolveu as polícias Civil e Militar, nesta terça-feira (24). A Polícia Civil investiga o ocorrido.
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