Parte do bairro do Coqueiro, em Belém, ficará sem água nesta terça-feira (18/8); veja os locais

O fornecimento de água em parte do bairro do Coqueiro, em Belém, será interrompido na tarde desta terça-feira (18/8). Segundo a Águas do Pará, a suspensão provisória no serviço está relacionada a uma intervenção programada no sistema de abastecimento. Para isso, parte da região, no Conjunto Satélite, Pedro Teixeira, Orlando Lobato, Mururé, Comunidade Teixeirinha e Residencial Ilha Porchat, ficará sem água.

A empresa informou que o trabalho terá início às 13h, com previsão de conclusão até o final do mesmo dia. Durante o processo, a Águas do Pará afirmou que será realizada a manutenção de um componente do sistema operacional, com o objetivo de aprimorar o funcionamento da estrutura e contribuir para maior estabilidade no fornecimento de água na região.

Conforme a empresa, após a conclusão da manutenção, o abastecimento será retomado de forma gradativa nas áreas impactadas. Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a Águas do Pará pelo 0800 091 0091, disponível para ligações e WhatsApp, além do Águas App e dos canais digitais da concessionária.