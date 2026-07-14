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Parque temático do Mundo Bita chega a Belém nas férias de julho

Atração no Boulevard Belém reúne tirolesa, brinquedos interativos e encontros com o personagem até 9 de agosto.

O Liberal

As férias escolares ganharam uma nova opção de lazer em Belém com a chegada do parque temático do Mundo Bita ao Boulevard Belém. A atração ficará disponível até o dia 9 de agosto, no piso 2 do shopping, com atividades voltadas para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.

O espaço reúne brinquedos interativos, como tirolesa, balanço de bolas, balão gira-gira e outras atividades que estimulam a imaginação e a interação entre crianças e familiares.

Além das brincadeiras, a programação inclui sessões de Meet & Greet com o personagem Bita, permitindo que os visitantes façam fotos e interajam com um dos personagens mais conhecidos do universo infantil.

Parque reúne brinquedos e encontros com o personagem Bita

As sessões de Meet & Greet serão realizadas em datas específicas, sempre em dois horários. A atividade integra a programação especial preparada para o período de férias.

Segundo a gerente de Marketing do Boulevard Belém, Thays Leitão, a proposta é ampliar as opções de lazer para as famílias durante o recesso escolar.

"Buscamos proporcionar experiências que aproximem as famílias e tornem as férias ainda mais especiais. O Mundo Bita incentiva a brincadeira e cria momentos de diversão para crianças e acompanhantes", afirma.

Veja valores e programação

  • Período: até 9 de agosto
  • Local: Piso 2 do Boulevard Belém (avenida Visconde de Souza Franco, 776)
  • Faixa etária: crianças e adolescentes de 0 a 17 anos
  • Ingresso: R$ 40 para 30 minutos de permanência, com cobrança adicional por minuto excedente
  • Atrações: tirolesa, balanço de bolas, balão gira-gira, Meet & Greet com o Bita e outras atividades interativas
  • Meet & Greet: dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de julho, além de 8 e 9 de agosto, das 16h às 16h30 e das 18h às 18h30
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