Parque temático do Mundo Bita chega a Belém nas férias de julho

As férias escolares ganharam uma nova opção de lazer em Belém com a chegada do parque temático do Mundo Bita ao Boulevard Belém. A atração ficará disponível até o dia 9 de agosto, no piso 2 do shopping, com atividades voltadas para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos.

O espaço reúne brinquedos interativos, como tirolesa, balanço de bolas, balão gira-gira e outras atividades que estimulam a imaginação e a interação entre crianças e familiares.

Além das brincadeiras, a programação inclui sessões de Meet & Greet com o personagem Bita, permitindo que os visitantes façam fotos e interajam com um dos personagens mais conhecidos do universo infantil.

Parque reúne brinquedos e encontros com o personagem Bita

As sessões de Meet & Greet serão realizadas em datas específicas, sempre em dois horários. A atividade integra a programação especial preparada para o período de férias.

Segundo a gerente de Marketing do Boulevard Belém, Thays Leitão, a proposta é ampliar as opções de lazer para as famílias durante o recesso escolar.

"Buscamos proporcionar experiências que aproximem as famílias e tornem as férias ainda mais especiais. O Mundo Bita incentiva a brincadeira e cria momentos de diversão para crianças e acompanhantes", afirma.

Veja valores e programação

Período: até 9 de agosto

até 9 de agosto Local: Piso 2 do Boulevard Belém (avenida Visconde de Souza Franco, 776)

Piso 2 do Boulevard Belém (avenida Visconde de Souza Franco, 776) Faixa etária: crianças e adolescentes de 0 a 17 anos

crianças e adolescentes de 0 a 17 anos Ingresso: R$ 40 para 30 minutos de permanência, com cobrança adicional por minuto excedente

R$ 40 para 30 minutos de permanência, com cobrança adicional por minuto excedente Atrações: tirolesa, balanço de bolas, balão gira-gira, Meet & Greet com o Bita e outras atividades interativas

tirolesa, balanço de bolas, balão gira-gira, Meet & Greet com o Bita e outras atividades interativas Meet & Greet: dias 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de julho, além de 8 e 9 de agosto, das 16h às 16h30 e das 18h às 18h30